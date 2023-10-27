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FED FAİZ KARARI 2023 EKİM AYI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Piyasalarda gözler Jerome Powell'da olacak!

27.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
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FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. ABD Merkez Bankası Eylül'de politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. FED faiz kararı Jerome Powell tarafından açıklanacak. Peki, 2023 Ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün?

FED FAİZ KARARI 2023 EKİM AYI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün? Piyasalarda gözler Jerome Powell'da olacak!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilindiği üzere son toplantı 19 ve 20 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Birçok kişi internette, "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Ekim ayı FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

FED faiz kararı için toplantılar 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Jerome Powell toplantının ardından Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak.

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2023 EKİM AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

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FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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