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FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da

03.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı 2023 Mayıs ayı son dakika açıklaması için geri sayım devam ediyor. Açıklanan rakamlar dolar, kripto para ve altın gibi kalemlere yön verecek. Bilindiği üzere Nisan ayında toplantı yapılmadı. Bugün gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'a çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı için beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI 2023 MAYIS AYI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası mart ayında 25 baz puanlık faiz artışı yaptı ve faizi yüzde 4,75'ten yüzde 5'e çıkardı. Birçok kişi internette "2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Mayıs ayı FED faiz kararı açıklaması öncesi konuya dair bilgiler haberimizde...

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün açıklanacak.

FED toplantısının ilki dün gerçekleştirildi.

Sonrasında FED faiz kararının açıklanacağı 2. toplantı bugün (3 Mayıs Çarşamba) yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak.

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FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

FED'in faiz kararı beklentisi merak konusu oldu.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağının tahmin edildiğini ifade etti.

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FED FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

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