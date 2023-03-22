FED faiz kararı açıklandı mı? 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu? Tüm dünya merakla bekliyordu!

Dolar başta olmak üzere altın, hisse senetleri, kripto gibi birçok varlığın yönünü belirleyen FED faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı merakla bekleniyordu. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bütün dünyanın nefesini tutup beklediği toplantı sonrasında FED faiz kararları açıklandı. Peki 2023 Mart ayı FED faiz kararı ne oldu? Ayrıntılar haberimizde...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

FED faiz kararları bugün yapılan toplantı sonrasında açıklandı. Tüm dünyanın günlerdir beklediği toplantı bugün gerçekleşti. Toplantıda alınan faiz kararı basın açıklaması ile duyuruldu.

Beklentilere paralel bir karar alan FOMC şubat ayında 25 baz puan, aralık ayında ise 50 baz puanlık faiz artırımlarına gitmişti. Daha önceki 4 toplantıda ise 75'er baz puanlık faiz artırımı kararı almıştı. Son kararla beraber son 9 toplantıda toplamda politika faizini 475 baz puan artırmış oldu.

2023 MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed)'nın açıklamasına göre; Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti. Fed bir önceki kararında ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmişti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

FED FAİZ KARARININ PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

Mart ayı Fed faiz kararı sonrası dolar/TL 19-19,05 bandında sakin seyrine devam ederken, Fed'in beklentilere paralel gelen 25 baz puan faiz kararı ve güvercin mesajlar sonrası ons altın 1950 dolar bandını geçerken gram altın TL fiyatı da 1200 TL'ye dayandı.

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

