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ARALIK AYI 2023 FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

13.12.2023 07:28 | Son Güncelleme:
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FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı dolar ve altın yatırımcılarının yanı sıra Bitcoin gibi kripto para birimleri ile ilgilenen vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Geçen ay faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. Gözler ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'da olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2023 Aralık ayı FED faiz kararı beklentisi...

ARALIK AYI 2023 FED FAİZ KARARI: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? ABD Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

FED faiz kararı ile ilgili son dakika açıklaması ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. FED faiz kararı dolar, altın ve kripto para piyasasına yön verecek. Bankadan kasım ayında yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı vurgulanmıştı. FOMC'nin maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedeflediği belirtilmiş ve bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği ifade edilmişti. 2023 Aralık ayı FED faiz kararı, ABD Merkez Bankası Başkanı jerome Powell tarafından açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte küresel piyasaların beklediği tarih!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) açıklanacak.

İlk toplantı geçtiğimiz gün yapıldı. Bugün gerçekleştirilecek olan ikinci toplantının ardından FED Başkanı jerome Powell, FED faiz kararını açıklayacak.

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2023 ARALIK AYI FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. İş gücü piyasasına ilişkin açıklanan makroekonomik veriler bir taraftan iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 50'nin altına indi.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı. Analistler, Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında temkinli davranarak faiz indirimlerini erteleyebileceği ihtimalinin de masada olduğunu hatırlatarak, buna karşın haziran toplantısına kalması halinde ilk faiz indiriminin bu toplantıda yapılmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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