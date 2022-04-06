FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman?

06.04.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED toplantısının tarihi ve faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Altın, dolar, petrol fiyatları gibi pek çok rakamı etkileyecek olan FED faiz kararı Mayıs ayında açıklanacak. ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayında 2018 yılından bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman? İşte merak edilenler...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman?

FED'in faiz kararı için geri sayım sürüyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre FED'in Mart ayında faiz arttırması öngörülmüştü ve öngörü doğru çıkmıştı. Diğer yandan Powell "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Mayıs ayında açıklanacak FED kararı için bekleyiş devam ederken kritik toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed’in 2022 senesi toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

MART AYI FAİZ KARARI BELLİ OLMUŞTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Bu kararla beraber Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018 tarihinden bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FOMC tutanaklarındaki detaylar ise şöyle oldu:

-Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, fakat yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

-Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma devam etti, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...
Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!Otomobil fiyatlarıyla ilgili flaş tarih!
Kritik enflasyon rakamları açıklandı!Kritik enflasyon rakamları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri itiraf etti

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Türkiye Nisa bebeği konuşuyor! Cani annenin yeni ifadesi ortaya çıktı

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Memur ve emekli maaşlarına zam için tarih belli oldu!

Altın ve petrol fiyatında yaptırım etkisi!

Altın ve petrol fiyatında yaptırım etkisi!

İstanbul'da ulaşıma zam! İşte yeni ücret tarifesi

İstanbul'da ulaşıma zam! İşte yeni ücret tarifesi

Rekor zam! Fiyatı ekmeği de geçti

Rekor zam! Fiyatı ekmeği de geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Çocuğunun bedenine yazdı! “O kadar titriyordum ki...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

İğrenç olay! Yolcudan izin isteyip mastürbasyon...

Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

Saç dökülmesini önler! Suyu ne sivilce bırakır ne egzama

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.