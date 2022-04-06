FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED toplantısı ne zaman?

FED'in faiz kararı için geri sayım sürüyor. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre FED'in Mart ayında faiz arttırması öngörülmüştü ve öngörü doğru çıkmıştı. Diğer yandan Powell "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Mayıs ayında açıklanacak FED kararı için bekleyiş devam ederken kritik toplantı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed’in 2022 senesi toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

MART AYI FAİZ KARARI BELLİ OLMUŞTU

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmişti. Bu kararla beraber Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018 tarihinden bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

FOMC tutanaklarındaki detaylar ise şöyle oldu:

-Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, fakat yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

-Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma devam etti, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.



