FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI 13 ARALIK 2023: Altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Aralık 2023 Çarşamba günü açıklanan FED faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirildi. 13 Aralık 2023 Çarşamba günü tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte FED faiz kararı sonrası 13 Aralık 2023 Çarşamba günü altın fiyatları...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI (13 ARALIK 2023)

FED faiz kararı öncesi altın fiyatları bugün yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Gram altın 1.850,62 liradan alınıyor, 1.852,18 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhuriyet altını 12.598,00 liradan alınıyor, 12.777,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın 6.320,00 liradan alınıyor, 6.415,00 liradan satılıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI ÇEYREK ALTIN FİYATI!

Çeyrek altın, 3.150,00 liradan alınıyor, 3.206,00 liradan satılıyor.

FED FAİZ KARARI SONRASI TAM ALTIN FİYATINDA SON DURUM!

Tam altın bugün 12.358,21 TL alış, 12.603,79 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

FED faiz kararı bugün açıklandı. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) yapıldı.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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