FED FAİZ KARARI SONRASI BITCOIN FİYATI 13 ARALIK 2023: FED faiz kararı öncesi Bitcoin kaç dolar? Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları!

Bitcoin fiyatı haftanın üçüncü gününde FED faiz kararı öncesi merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirildi. Peki, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Bitcoin kaç dolar? İşte FED faiz kararı öncesi Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları...

FED FAİZ KARARI SONRASI BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün 41.157,28 dolar alış, 41.157,27 dolar satış fiyatından işlem görüyor.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 2.202,4100 dolar alış, 2.202,4000 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0924 dolar, satış fiyatı ise 0,0924 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,6184 dolar, satış fiyatı ise 0,6183 dolar oldu.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

FED faiz kararı bugün açıklandı. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) yapıldı.

2023 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.





