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FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATINDA SON DURUM 13 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? FED faiz kararı açıklandı!

13.12.2023 06:48 | Son Güncelleme:
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Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı sonrası vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü yapıldı. İkinci toplantı ise bugün gerçekleştirildi. İşte 13 Aralık 2023 FED faiz kararı sonrası dolar fiyatı...

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR FİYATINDA SON DURUM 13 ARALIK 2023: Dolar ne kadar, euro kaç TL? FED faiz kararı açıklandı!

Dolar ve euro haftanın üçüncü gününde FED faiz kararı sonrası merak konusu oldu. Bilindiği üzere bankadan kasım ayında yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı vurgulanmıştı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? FED faiz kararı ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklandı. İşte 13 Aralık 2023 Çarşamba günün dolar ve euro fiyatı...

dolar

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? (13 ARALIK 2023)

Dolar/TL kuru alış fiyatı 28.9779 liradan, satış fiyatı ise 28.9778 liradan işlem görüyor.

euro

EURO ALIŞ - SATIŞ FİYATINDA SON DURUM!

Yüzde 0.06'lık bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Euro şu anda 31.2869 TL alış ve 31.3817 TL satış fiyatına sahip.

FED FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

ABD dolarının değerinin genel olarak DXY endeksi üzerinden takip edildiği bilinir. Yani doların bu endeksin içerisinde bulunan diğer 6 para biriminin karşındaki değeri görülebilir. Enflasyonun azalması ve mevcut ülkedeki dövizin ise artış göstermesi de yerel para birimine dair olumlu hususlara işaret eder. Dolayısıyla yerel para birimi bu bağlamda diğer ülkelerin yerel para birimlerine karşı değer kazanır. FED de Amerika Merkez Bankası yani Federal Reserve olduğu için FED tarafından gerçekleştirilen faiz artırımı ABD dolarının değer kazanmasını sağlar.

FED faiz kararı ne zaman açıklanır? İşte küresel piyasaların beklediği tarih!

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI!

FED faiz kararı bugün açıklandı. FED faiz kararı için ilk toplantı 12 Aralık 2023 Salı günü gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise bugün (13 Aralık 2023 Çarşamba) yapıldı..

Fed faizi artırıp, genişlemeci para politikası dönemini sonlandırdı: Türkiye gibi gelişen ülkeleri ne bekliyor?

2023 ARALIK AYI FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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