FED Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? FED Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı dünya genelinde yakından takip ediliyor. FED tutanakları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılırken, söz konusu tutanaklar belirli tarihlerde açıklanmaya devam ediyor. Yine faiz kararın açıklanacağı tarih sorgulanmaya başlandı.

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED tutanakları 17 Ağustos tarihinde açıklandı. FED faiz kararı toplantısı ise 21 Eylül ve 22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Faiz kararı 22 Eylül’de duyurulacak.

Ayrıca Federal Açık Piyasa Komitesi son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırmış ve yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkarmıştı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağı tahmininde bulunmuştu. FOMC toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, komite üyelerinin geçen ay yapılan toplantıdan beri daha yavaş ekonomik aktivitenin işaretlerinin bilincinde oldukları ortaya konmuştu. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Harcama ve üretimin son göstergeleri yumuşadı. Bununla birlikte son aylarda istihdam kazanımları güçlüydü" ifadeleri bulunuyordu.

Yine önceki toplantılardan sonra gerçekleşen açıklamalardaki, Fed yetkililerinin ek faiz artırımlarının uygun olacağını öngördükleri cümlesi bugün yapılan toplantıda yeniden tekrarlandı.

