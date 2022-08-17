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FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? Fed/FOMC toplantı tutanakları tarihi ve saati!

17.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED tutanakları ile ilgili son dakika açıklamasının ne zaman, saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) tutanakları önceden yayımlanan tarihlerde yapılıyor. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki FED tutanakları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed/FOMC toplantı tutanakları tarihi ve saati ile ilgili detaylar haberimizde...

FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? Fed/FOMC toplantı tutanakları tarihi ve saati!

FED tutanaklarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı ve tutanakları ile ilgili yapılan açıklamalar hem altına yön veriyor hem de çok sayıda ekonomik durumu etkiliyor. Peki FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED tutanakları 17 Ağustos Çarşamba (bugün) açıklanacak.

Bugün gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak.

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