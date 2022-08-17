FED tutanakları ne zaman, saat kaçta? Fed/FOMC toplantı tutanakları tarihi ve saati!

FED tutanaklarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı ve tutanakları ile ilgili yapılan açıklamalar hem altına yön veriyor hem de çok sayıda ekonomik durumu etkiliyor. Peki FED tutanakları ne zaman, saat kaçta?

FED TUTANAKLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FED tutanakları 17 Ağustos Çarşamba (bugün) açıklanacak.

Bugün gözler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı toplantısının tutanaklarında olacak.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son toplantıda federal fon faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed, 12 üyenin tamamının oyu ile Faiz artırımlarına devam etmenin uygun olacağını öngördü.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı toplantısı 21 Eylül ve 22 Eylül’de yapılacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) faiz kararı 22 Eylül’de açıklanacak.

