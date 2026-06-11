Finansal Reflekslerin Ne Kadar Güçlü?

Kredi kartı ekstremizle göz göze geldiğimiz o ilk saniye, aslında hayata karşı verdiğimiz en büyük sınav olabilir. Kimimiz daha maaş hesaba yatar yatmaz faturaları kuruşu kuruşuna ödeyip derin bir nefes alıyor, kimimiz ise "Aman dünyaya bir kere geldim" diyerek o meşhur indirim sepetini hiç düşünmeden onaylıyor.
Peki, sen zor zamanlarda veya anlık krizlerde cüzdanını ne kadar yönetebiliyorsun?
11.06.2026 08:13
+
Yorum Yap
+
Finansal refleksini ölçelim!
1/8
Sosyal medyada görüp "Buna kesinlikle ihtiyacım var!" diyerek aldığın bir eşyayı en son ne zaman kullandın?
Bugün.
Geçen ay.
Hatırlamıyorum.
Kutusunu bile açmadım.
2/8
Maaşının veya eline geçen toplu paranın hesaba yattığı o ilk 5 dakika?
Ödemeler
Yatırım
Alışveriş
3/8
Kumbara veya kenara köşeye nakit para saklama alışkanlığın var mı?
4/8
Markete sadece ekmek ve süt almak için girip 1000 TL harcayarak çıkma sıklığın?
Asla. Listem neyse ben oyum.
Nadiren, bazen kasadaki çikolatalara yenik düşerim.
Genellikle. Açken markete girmeme kuralını hep ihlal ediyorum.
Her zaman! Ben o sepeti doldurmadan o kapıdan çıkamıyorum.
5/8
Çok beğendiğin ama bütçeni aşan o teknolojik alet ya da kıyafet için planın ne olur?
Birkaç ay para biriktirir, bütçemi sarsmayacak hale gelince alırım.
Kredi kartına 12 taksit yapar, "Gelecekteki ben düşünsün" derim.
Hemen daha ucuz bir muadilini bulup onu alırım.
Depresyona girer, vazgeçerim.
6/8
Gelir-gider tablosu tutuyor musun?
7/8
Büyük bir finansal kriz kapıda dense ilk feda edeceğin harcama kalemi hangisi olur?
Dışarıda yeme-içme ve kahve kültürü.
Dijital platform üyelikleri.
Seyahat ve eğlence planları.
8/8
Son soru: Yarın hesabına yanlışlıkla 10 Milyon TL yatsa ilk refleksin ne olurdu?
Bankayı arar, hatayı bildiririm.
Parayı hemen başka bir hesaba aktarır, telefonumu uçak moduna alırım.
"Acaba faizi ne kadar getirir?" diye hemen hesaplama yaparım.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.
SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."
Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.
Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.