Finansal Reflekslerin Ne Kadar Güçlü?

Finansal refleksini ölçelim!

1/8 Sosyal medyada görüp "Buna kesinlikle ihtiyacım var!" diyerek aldığın bir eşyayı en son ne zaman kullandın? Bugün. Geçen ay. Hatırlamıyorum. Kutusunu bile açmadım.

2/8 Maaşının veya eline geçen toplu paranın hesaba yattığı o ilk 5 dakika? Ödemeler Yatırım Alışveriş

3/8 Kumbara veya kenara köşeye nakit para saklama alışkanlığın var mı?

4/8 Markete sadece ekmek ve süt almak için girip 1000 TL harcayarak çıkma sıklığın? Asla. Listem neyse ben oyum. Nadiren, bazen kasadaki çikolatalara yenik düşerim. Genellikle. Açken markete girmeme kuralını hep ihlal ediyorum. Her zaman! Ben o sepeti doldurmadan o kapıdan çıkamıyorum.

5/8 Çok beğendiğin ama bütçeni aşan o teknolojik alet ya da kıyafet için planın ne olur? Birkaç ay para biriktirir, bütçemi sarsmayacak hale gelince alırım. Kredi kartına 12 taksit yapar, "Gelecekteki ben düşünsün" derim. Hemen daha ucuz bir muadilini bulup onu alırım. Depresyona girer, vazgeçerim.

6/8 Gelir-gider tablosu tutuyor musun?

7/8 Büyük bir finansal kriz kapıda dense ilk feda edeceğin harcama kalemi hangisi olur? Dışarıda yeme-içme ve kahve kültürü. Dijital platform üyelikleri. Seyahat ve eğlence planları.