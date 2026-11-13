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Fincan takımı almak istedi, 30 bin lirasından oldu!

Instagram üzerinden fincan takımı satın almak isteyen Sibel Aygören, 2 bin 240 lira ödeme yaptıktan sonra dolandırıcıların hedefi oldu. Siparişin iptal edildiği ve ücret iadesi yapılacağı söylenen Aygören'e gönderilen sözde iade kodu, banka hesabındaki tüm paranın kaybolmasına neden oldu.

Fincan takımı almak istedi, 30 bin lirasından oldu!
Cansu Çamcı

Dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bir vatandaş, Instagram sayfasında beğendiği fincan takımını almak isteyince dolandırıcıların hedefi oldu.

KENDİSİNE GÖNDERİLEN IBANA 2.240 TL GÖNDERDİ

Show TV'de yer alan habere göre; Sibel Aygören 30 Ekim'de Instagram'daki bir züccaciye sayfasını gördü ve oradaki fincan takımını beğenip aldı. Hemen sayfayla iletişime geçti ve kendisine gönderilen IBAN'a 2.240 TL gönderdi.

Fincan takımı almak istedi, 30 bin lirasından oldu! 1

Aygören, "Sipariş kodunun yanlış girdiğimi söylediler. İptal edeceklerini, benim paramı iade edeceklerini tekrar sipariş oluşturmam gerektiğini söylediler. Mesaj attım. Hala iade yapmadınız diye. Benim bankamdan bana gelen bir iade kodu yok. O esnada benden ekran görüntüsü istedi. Ben de ekran görüntüsü attım. WhatsApp üzerinden iade kodunu verelim dedi. Peki tamam dedim" ifadelerini kullandı.

Dolandırıcılar, iade kodu geldiğini söyleyerek o kodla iade yapılabileceğine ikna ettiler.

Fincan takımı almak istedi, 30 bin lirasından oldu! 2

HESABINDAKİ PARA BİR ANDA KAYBOLDU

Yaşadığı durumu anlatan Sibel Aygören, "Açıklama kısmına iade kodunu yazdım. Daha sonra bu kodu tutar bölümüne girmemi istediler. Bankam aradı. Sesli yanıt sistemini tanıdığımı belirttim. Daha önce fincan aldığım için bu sistemi biliyordum. Bir baktım, hesabımdaki bütün para karşı tarafın hesabına geçmişti. Herhangi bir tuşlamayla onay vermedim." dedi.

Yaşadığı olayın ardından şikayetçi olan Aygören, benzer yöntemlerle dolandırılmamaları için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı fincan
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