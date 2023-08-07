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FINDIK ALIM FİYATLARI ne kadar, kaç TL oldu? TMO fındık alım fiyatları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

07.08.2023 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık alım fiyatları merak ediliyor. Birçok kişinin geçim kaynağı olan fındık fiyatları hasat dönemi ile beraber gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 2023 yılı Levant ve Giresun kalite fındık alım fiyatlarını açıkladı. Peki, fındık alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 kg fındık fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

FINDIK ALIM FİYATLARI ne kadar, kaç TL oldu? TMO fındık alım fiyatları belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Fındık alım fiyatları 2023 son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Tarım Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatları fındık üreticisi vatandaşların gündeminde yer aldı. 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda fındık alım fiyatları netleşti. İşte 2023 Giresun ve Levant kalite fındk fiyatları bilgisi...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası fındık alım fiyatları hakkında konuştu.

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Recep Taayyip Erdoğan fındık alım fiyatları hakkında, "16 ilimizde yaklaşlık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihtiyacımız yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere Toprak Mahsülleri Ofisini yeniden değerlendirdik. Alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun Kalite için kg başına 84 lira, revant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonuyla kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.


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