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FINDIK FİYATLARI 2023: TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il en düşük, en yüksek fiyatlar!

08.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık fiyatları geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Konuya dair bilgi edinmek isteyen üreticiler Ağustos ayı itibariyle başlayan hasat devam ederken arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl fiyatlar 54 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2023 fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il en düşük, en yüksek fındık fiyatları...

FINDIK FİYATLARI 2023: TMO fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İl il en düşük, en yüksek fiyatlar!

Fındık fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişinin geçim kaynağı olan fındık fiyatları hasat dönemi ile beraber gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 2023 yılı fındık fiyatlarını açıkladı. il il en düşük, en yüksek fındık fiyatları ve detaylar haberimizde...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonrası fındık alım fiyatları hakkında konuştu.

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Recep Taayyip Erdoğan fındık alım fiyatları hakkında, "16 ilimizde yaklaşlık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihtiyacımız yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere Toprak Mahsülleri Ofisini yeniden değerlendirdik. Alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun Kalite için kg başına 84 lira, revant kalite için 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Alımlarda kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonuyla kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

2022'DE FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. 2022'de TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.

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