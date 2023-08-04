FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatlarını açıkladı mı?

2023 yılı fındık taban fiyatlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ödeme yapmıştı. Peki, bu yıl fındık alım fiyatı ne kadar olacak? FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? İşte tüm detaylar...

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak fındık alım fiyatlarının ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

Geçtiğimiz yılın fındık alım fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.

