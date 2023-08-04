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FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatlarını açıkladı mı?

04.08.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fındık fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Fındık üreticileri 2023 yılı taban fiyatının ne kadar olacağını merak ediyor. Çiftçi ve üreticileri ilgilendiren fındık fiyatları, geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temmuz sonunda açıklanmıştı. Şimdi ise gözler yeni taban fiyata çevrildi. Bu kapsamda FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatlarını açıkladı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılm

FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fındık fiyatlarını açıkladı mı?

2023 yılı fındık taban fiyatlarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alımı gerçekleştirilen fındıklar için belirlenen güncel fiyatın ağustos ayı içerisinde duyurulması bekleniyor. TMO 2022 yılında fındık kalitesine göre kilogram başına 54 lira ödeme yapmıştı. Peki, bu yıl fındık alım fiyatı ne kadar olacak? FINDIK FİYATLARI ne zaman açıklanacak, fındık taban fiyatı kaç TL? İşte tüm detaylar...

FINDIK FİYATLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fındık fiyatları geçtiğimiz yıl 54 lira olurken bu yıl 80 lira seviyelerinde olması bekleniyor. Ancak fındık alım fiyatlarının ne kadar olacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

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Geçtiğimiz yılın fındık alım fiyatları 30 Temmuz tarihinde duyurulmuştu. Kısa süre içerisinde fındık fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

GEÇEN YIL FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?

2022 yılı fındık fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl TMO'nun fındık alım fiyatı ortalama 54 lira olarak belirlenmişti.

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