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Fırıncılardan zam talebine zam: Ekmek 5 lira olsun

25.11.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gaz, elektrik, su, işçilik, un fiyatları derken fırıncılar artan maliyetlerden dolayı kepenk kapatma noktasına kadar geldi. Kasım ayında yapılan yeni zammın ardından yeni fiyatların maliyetlerini karşılamadığını belirten fırıncılar, tekrar fiyat artışı talep ederek ekmeğin 5 lira olmasını bekliyor.

Artan maliyetler hem fırıncıyı hem ekmeğin fiyatını zorluyor. Fırıncılara göre bu ekonomik koşullarda masraflarını karşılayabilmek için ekmeğin en az 5 lira olması gerekiyor. İki hafta öncesinde unun bir çuvalının fiyatını 225 liradan alan fırıncı esnafı şimdi ise bir çuval una 300 liradan fazla ödemeye başladı.

"EKMEK 5 LİRA OLSUN"

Konuya ilişkin açıklama yapan fırıncı esnafı, "Elektrik, su, doğal gaz derken yetişemiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Dolar almış başını gitmiş, inan ki şu an 4-5 lira olması lazım ki kurtarsın yani. Çünkü şu an kazandırmıyor. Gerçekten kazandırmıyor." ifadelerini kullanırken farklı bir fırıncı ise, "5 lira bile olsa kendini kurtarmaz. " dedi.

Una 6 ayda yüzde 90 zam geldi! Fırıncılar kepenk kapatma noktasına geldiUna 6 ayda yüzde 90 zam geldi! Fırıncılar kepenk kapatma noktasına geldi

"SUSAMIN 25 KİLOSU 750 LİRA"

Öte yandan bir fırıncı da susam fiyatlarının katlandığını belirterek, "Zammı yansıtamıyoruz çünkü yeni zam yapıldı. Susamın fiyatı bundan bir buçuk ay önce 25 kilosu 400 liraydı. Şu an da 750 lira oldu. Önümüzdeki hafta 900 lira olacak. Un fiyatlarında da sorun yaşıyoruz. " dedi.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

BEŞİKTAŞ'TAKİ FIRINCININ KİRASI İLE BAYRAMPAŞA'DAKİNİN KİRASI FARKLI

Beşiktaşta'ki bir fırının kirası ile benim Bayrampaşa'daki fırınının kirası aynı değil. Arada korkunç fark var. Un ve maya fiyatları da arttı. Maya 150-160 lira civarına çıktı bir kolisi. Önceden 75-80 liraydı.

Son Dakika: Toprak Mahsulleri Ofisinden 'un fiyatları' açıklamasıToprak Mahsulleri Ofisinden 'un fiyatları' açıklaması

FIRINCILAR KEPENK KAPATIR

Bu fırınlara bir çare bulunmazsa ay başına kadar; un, su , elektrik, doğal gaza bir çare bulunmazsa 10 gün sonra fırıncının yüzde 20'si un alıp ekmek çıkaramaz yani kepenk kapatır.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİNDEN 'UN' AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde basında, un tedariğinde bir takım krizlerin yaşandığına ilişkin haberler yer almıştı. Toprak Mahsulları Ofisinden (TMO) dün yapılan açıklamada, "Piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek yok" denildi.


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