Antalya'da fırıncıların 'fiyat savaşı' vatandaşa yaradı: 17,5 TL'den 10 TL'ye düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde fırın işletmecileri arasında başlayan fiyat rekabeti, vatandaşların daha uygun fiyatla ekmek satın almasını sağladı. İlçedeki bir fırının sahibi olan Turan Öztepe, diğer işletmelerle yaşanan rekabete tepki göstererek 200 gram ekmeğin satış fiyatını 17,5 TL'den 10 TL'ye indirdi.

Fiyat indiriminin duyulmasının ardından fırına gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle kalabalık aileler, uygun fiyatlı ekmek satışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"YARIŞI ONLAR BAŞLATTI, BİZ DE DEVAM ETTİRDİK"

Ekmek fiyatındaki indirimin nedenini açıklayan fırın sahibi Turan Öztepe, diğer işletmelerle yaşanan rekabete dikkat çekti.

Öztepe, "Bu işin hikayesi diğer fırınlarla yaşanan haksız rekabetten dolayı başladı. Yarışı onlar başlattı, biz de devam ettirdik. Ama bu durum en çok vatandaşa, Serik halkına yaradı" ifadelerini kullandı.

"BU FİYATTAN SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İndirimin kısa süreli bir kampanya olmadığını belirten Öztepe, ekmeği 10 TL'den satmayı sürdüreceklerini söyledi.

Fırın sahibi, "Bir ay önce de bu ekmek zaten 10 TL'ydi. Öyle bir iki günlüğüne indirim yapıp bırakmıyoruz, bu fiyattan satmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim dışarıya servisimiz yok, ekmeği doğrudan tezgahta halkımıza sunuyoruz. En önemlisi de vatandaşa akşamdan kalma değil, günün her saati sıcak ekmek satıyoruz. İlk gün olmasına rağmen Serik halkının ilgisi ve tepkisi mükemmeldi" dedi.

KALABALIK AİLELER İNDİRİMDEN MEMNUN

Ekmek fiyatındaki düşüş, özellikle kalabalık aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İndirimden yararlanan bir müşteri, "Bu indirim özellikle bizim gibi kalabalık aileler için çok iyi oldu. Diğer esnaflarımıza da örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"İNŞALLAH BU FİYATLAR KALICI OLUR"

Ekmek fiyatlarının ilçe genelindeki satış fiyatlarına kıyasla avantajlı olduğunu belirten bir başka mahalle sakini ise indirimin diğer fırınlara da yayılmasını istedi.

Vatandaş, "Şu anda 10 liraya ekmek bulabilmek büyük bir şans. İnşallah bu fiyatlar kalıcı olur ve diğer fırınlar da bu indirime katılır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır