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Fırsat için son günler yaklaşıyor! SGK otomatik yapıyor

20.11.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir testi yaptıranlar, SGK’ya herhangi bir başvuru yapmaksızın GSS borçlarını otomatik olarak sildirebilir. Ancak bu işlem için testin tamamlanması gerekiyor. Son başvuru tarihini sakın kaçırmayın.

Fırsat için son günler yaklaşıyor! SGK otomatik yapıyor

Dar gelirli vatandaş için çeşitli destekler sunulmaktadır. Bu desteklerden birisi de Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcudur. Bu destek yararlanabilmek için ise gelir testi yaptırmak gerekiyor. Gelir testi başvurularını tamamlamak için son günler kaldı. Başvurduğunuz taktirde test sonucunuza göre borcunuzu otomatik olarak ödüyor.

GELİR TESTİNİN AY SONUNA KADAR TAMAMLANMASI GEREKİYOR

GSS prim borcu olanlar daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırabilecekler. Test sonucu ödeme gücü olmadığı tespit edilenlerin borcu SGK tarafından otomatik olarak silinecek. Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti. GSS prim borcu olanlar daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 30 Kasım’a kadar gelir testi yaptırabilecekler. Bu tarihe kadar gelir testinin tamamlanması gerekiyor.

GELİR TESTİ ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalılar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler primleri ödendiği için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için iki yol izlemeleri gerekiyor. Bu durumdaki kişiler yaşadıkları hanedeki kişi başına düşen gelir 2021 yılı için 1.192,5 TL’nin altındaysa gelir testi yaptırarak bu durumu kayıt altına aldırıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Bu durumdaki kişilerin primlerini devlet ödüyor. Dolayısıyla hiçbir sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki kişiler prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelirin 1.192,5 TL’den fazla olan kişiler, 2021 yılı için 107,33 TL aylık prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

GSS BORCUNU YAPILANDIRMA İLE KAPATMAK İSTEYENLER DİKKAT!

GSS prim borcunu yapılandırma kanunu kapsamında ödemek isteyen vatandaşlar İSE Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuru yapmaları gerekmiyor. Doğrudan SGK ile anlaşmalı bankalara giderek borçlarını ödeyebilecekler.

Yapılandırma kanunu 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekip de ödenmemiş borçları kapsıyor. 1 Mayıs’tan sonraki prim borçları yapılandırma kanunu kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla 1 Mayıs’tan sonraki ödenmeyen prim borçları için gecikme faizi ve gecikme cezası doğuyor.

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