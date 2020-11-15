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Fiyatı altınla yarışan Bayburt Kehribarı'na Çin talip oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.11.2020 11:06 | Son Güncelleme

Bayburt’ta köylülerin yıllarca çıra zannederek yaktıkları Bayburt Kehribarı’na Çinli firma talip oldu. Görüşmeler için Bayburt’a gelen firma temsilcileri Çin’e gönderilmek üzere numune aldı. Maden sahasını da inceleyen heyet, bölgedeki diğer maden rezervlerinin durumuna göre yeni yatırımlar yapabileceklerine işaret etti.

Fiyatı altınla yarışan Bayburt Kehribarı'na Çin talip oldu

Bayburt’un Aydıncık Köyü’nde 2018 yılında tespit edilen doğal kehribar rezervine Çinli takı tasarım firması Huoruo Sanayi Grubu talip oldu. Köylülerin daha önce çıra zannederek ateş yakmak amacıyla kullandığı doğal kehribarın ihracına yönelik yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşmaya vardı.

Kehribar rezerv alanının ruhsat sahibi Heytam Haşlak firma temsilcileriyle yapılan görüşmeler neticesinde ihracata yönelik anlaşmaya varıldığını ifade etti. Firma temsilcilerinin talebi doğrultusunda ilk etapta birkaç numune teslim ettiklerini ifade eden Haşlak, “Başta Valimiz Cüneyt Epcim’e gösterdiği çabalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ürünümüzü beğendiler. Numuneleri aldılar. Bir ön anlaşma yaptık. Bundan sonra da çalışmaların devamı gelecek.” diye konuştu.

Haşlak, 2021 yılının ilk aylarıyla birlikte Çin’e doğrudan ihracata başlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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BUDİZM'DE KUTSAL BİR YERİ VAR

Firma yöneticisi Shao Gunag Hui ise Kehribar’ın Budizm inanışında önemli ve kutsal bir yeri olduğuna işaret etti. Budizm’de kutsal görülen yedi eşyadan en önemlisinin kehribar olduğuna dikkat çeken Shao, “Çin’deki kehribar piyasayı çok büyük. Dünyada çıkarılan kehribarın yüzde 75’i Çin’e gönderiliyor. Orada piyasaya sunuluyor. Çoğunlukla takı amacıyla ya da tapınaklarda kullanılıyor. Beş bin yıllık Çin tarihine baktığımızda kehribarın ilaç sektöründe sakinleştirici olarak kullanıldığını da görüyoruz.” dedi.

Bayburt’ta tespit edilen kehribar rezervinden örnekler aldıklarını ve Çin’e göndereceklerini anlatan Shao, “Numuneler kabul edilirse buna yönelik bir anlaşma yapacağız. Daha sonra Türkiye’ye bir ekip göndereceğiz. Kazılacak yerlere bakacağız. Orada uygun gördüğümüz madenin Çin’e ithalatını gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Shao, rezerv büyüklüğüne göre bölgede bir tesis kurabileceklerini de belirterek şunları söyledi: “Kehribar, Bayburt’ta son 2 yıldır keşfedilmiş. O yüzden üretimi ve işlenmesi çok gelişmemiş. Daha güzel neler yapabiliriz diye bakacağız. Belki Bayburt’ta bir tesis kurup, çıkarılan kehribarı burada işleyerek direkt Çin’e gönderebilir, orada doğrudan piyasaya sürebiliriz.”

"ÖNEMLİ EKONOMİK GELİŞMELERE VESİLE OLACAK"

Anlaşmanın ardından Vali Cüneyt Epcim ile bir araya gelen heyet görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Vali Epcim, burada yaptığı açıklamada varılan ön anlaşmanın taraflar için hayırlı olmasını diledi. Bayburt kehribarının dünya çapında tanıtımı için geçen aylarda çeşitli girişimlerde bulunduklarını anımsatan Vali Epcim, “Bayburt kehribarı; bilindiği üzere ülkemizde tespit edilen ilk rezerv olması bakımından son derece önemli bir yere sahip. Daha önce yaptığımız çalışmalarda bu rezervin ekonomiye kazandırılması için çeşitli girişimlerimiz olmuştu. Bayburt kehribarının tanıtımını dünya çapında yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Gelinen süreçte bu emeklerimizin karşılık bulduğunu görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ümit ediyorum ki; taraflar arasında sağlanan mutabakat ilerleyen dönemde önemli bir işbirliğine dönüşerek, hem ilimiz hem de ülkemiz açısından önemli ekonomik gelişmelere vesile olacaktır. Bu bakımında ben gerek maden işletmecisi Heytam Bey’i, gerekse de firma temsilcilerini tebrik ediyorum. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

İHA

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