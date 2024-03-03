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Fiyatı artan şırdanın yerini aldı: Kilosu 50 liraya satılıyor! “Rağbet fazla”

03.03.2024 10:09
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Şırdandaki fiyat artışının ardından Adana'da koyun kulağına rağbet arttı. Kilosu 50 liraya satılan kulak, kelle paça çorbasının içerisinde veya isteyen müşterilere özel olarak pişirilerek servis ediliyor.

Fiyatı artan şırdanın yerini aldı: Kilosu 50 liraya satılıyor! “Rağbet fazla”

Bir zamanlar çöpe atılan ancak şu anda çiğ olarak tanesi 60, pişmişi de 100 liraya satılan şırdan da yerini alternatif ürünlere bırakıyor. Adana Kasaplar Çarşısı’nda kilosu 50 liradan satılan koyun kulağına vatandaşlar rağbet gösteriyor. Adanalılar hem lezzetli hem de vitamin açısından faydalı olan koyun kulağını ızgara, çorba ve kavurma olarak tüketiyor.

“RAĞBET FAZLA”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, koyun kulağına rağbetin sosyal medya sayesinde arttığını söyledi. Yağmur, “Koyun kulağı kelleden ayrılıp ütüleniyor ve ardından kelle paça çorbasının içerisinde tüketiliyor. Kilogramı şu anda 50 liradan satılıyor. Havaların çok aşırı sıcak gitmemesi nedeniyle rağbet fazla. Hem sevenler tüketiyor hem de kelle alamayan vatandaşlar kulağı alıyor” diye konuştu.

“ADANA SAKATATIN BAŞKENTİ”

Adana’da hayvanın bütün bölgelerinin tüketildiğini aktaran Yağmur, “Türkiye’nin sakatat tüketiminde başkent ili Adana. Adana’da da hayvanın bütün bölgeleri tüketiliyor. Hayvanın eti kadar sakatatı da vitamin açısından çok faydalı. Hiçbir rahatsızlık vermiyor bu sakatatlar. İnsanlar da gönüllerince yiyor” dedi.

“ALTERNATİF ÜRÜNLERE TALEP ARTTI”

Koyun kulağını satan Güngör Güler ise talebin çok olduğunu söyledi. Güler, “Koyun kulağı eskilerin bildiği lezzetli bir ürün. Sosyal medya sayesinde popülerliği arttı. Özel müşterilerimiz bunu talep ediyor biz de onlara hazırlıyoruz. İsteyenler kelle paça çorbasının içerisinde tüketiyor isteyenler ızgarada tüketiyor. Fakat şırdan kadar rağbet görmüyor. Herkes şırdanı merak edip şırdanı tüketiyor. Ancak onun da fiyatı arttığı için alternatif ürünlere de yönelmeler başladı” ifadelerini kullandı.
Koyun kulağı yiyen Berdan İnsan isimli vatandaş, "Yedim çok beğendim. Zaten bildiğimiz bir lezzet, herkese tavsiye ederim. Biz Adanalılar hayvanın hiçbir bölgesini israf etmiyoruz" şeklinde konuştu.

(İHA)
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana koyun sakatat
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