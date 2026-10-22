Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor: TOKİ'den 61 ilde arsa fırsatı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde bulunan 725 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor. Toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin metrekareyi bulan arsalar, 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek müzayedede alıcılarını bekleyecek

400 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Başlangıç fiyatlarının 400 bin lira olarak belirlendiği açık artırmada, alıcılara yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkanı sunulacak.

Vadeli satış listesinde yer alan belirli taşınmazlarda peşin ödeme yapılması halinde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.



İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

Açık artırma toplantıları, 5 Kasım 2026 Perşembe ve 6 Kasım 2026 Cuma günleri saat 10.30’da başlayacak.

Müzayedeler eş zamanlı olarak Ankara Radisson Blu Hotel ve İstanbul TOKİ Halkalı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca katılım sağlamak isteyenler "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden internet aracılığıyla da teklif verebilecek.