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Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı! "333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını almıştır"

10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır." denildi.

Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı! "333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını almıştır"
Recep Demircan

Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası yapılan açıklamada "333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır." ifadeleri kullanıldı. Toplantıyla ilgili yazılı açıklama İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı! "333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını almıştır" 1

"NET YATIRIM TUTARININ TAMAMINI ALDILAR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Onuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Toplantıda süreç ile ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alınmıştır.

TBMM’de kabul edilen 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslara ilişkin 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 tarihi itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır.

"ARA ÖDEME KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMIŞTIR"

13 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 Fonda bulunan 444.893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 Milyar TL ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333.493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır.

Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir. Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."

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Anahtar Kelimeler:
fon soruşturması
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