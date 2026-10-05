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Fon krizi sonrası faizler ne olacak? Hakan Kara tarih verdi

Fon krizinin ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, talepte yaşanacak yavaşlamanın enflasyonu dizginleyeceğini belirterek faiz indirimi için ekim ayını işaret etti. Kara, büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 2,3'e çekti.

Fon krizi sonrası faizler ne olacak? Hakan Kara tarih verdi
Sariye Nur Dönmez

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, fon krizinin ardından ekonomide yaşanabilecek gelişmelere ilişkin daha önce açıkladığı beklentilerini koruduğunu belirtti. Kara, talepteki yavaşlamanın enflasyonu sınırlayacağını ve ekim ayında faiz indirimlerinin başlayacağını öngördü.

Fon krizi sonrası faizler ne olacak? Hakan Kara tarih verdi 1

“TAHMİNLERİMİ AYNEN KORUYORUM”

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Kara, fon krizinin hemen ardından talebin yavaşlayacağı ve bunun enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yaratacağı yönündeki görüşünü hatırlattı.

Faiz politikasına ilişkin beklentisinde de değişiklik olmadığını belirten Kara, ekim ayında faiz indirimlerinin başlayacağı tahminini yineledi.

Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fon krizinin hemen ardından yaptığım paylaşımda talebin yavaşlayacağını, bunun enflasyonu dizginleyeceğini ve ekimde faiz indiriminin başlayacağını yazmıştım. Tahminlerimi aynen koruyorum. Piyasa da bu görüşe yakınsıyor.”

Fon krizi sonrası faizler ne olacak? Hakan Kara tarih verdi 2

BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 2,3'E ÇEKTİ

Kara, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisinde ise aşağı yönlü revizyona gitti. 30 Eylül'de yaptığı değerlendirmede fon krizinin likidite, varlık ve güven etkileri üzerinden ekonomideki yavaşlamayı belirginleştireceğini öngördüğünü hatırlatan Kara, geçen sürede yaşanan gelişmelerin bu beklentisini güçlendirdiğini ifade etti.

Kara, büyüme tahminindeki değişikliği şu sözlerle açıklamıştı:

“Fon krizinin hemen ardından yaptığım yorumda likidite, varlık ve güven etkisi üzerinden ekonomideki yavaşlamanın belirginleşeceğini öngörmüştüm.

Geçen zaman içindeki gelişmeler bu görüşümü giderek güçlendirdi.

Bu yılın toplamına dair büyüme tahminimi %2,8'den %2,3'e çekiyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
TCMB fon soruşturması
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