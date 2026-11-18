Fon soruşturmasında yeni bir evreye geçildi. Gözaltına alınanların yeni ifadeleriyle beraber birçok soru yanıt bulmuş olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında bugüne kadar 498 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu şüphelilerden 129’u tutuklandı, 289 kişi hakkında adli kontrol kararı çıktı. Soruşturmada artık yeni bir evreye geçildi. Gözaltına alınan iş adamları, bürokratlar ve portföy yönetim şirketi yöneticileri ifadelerinde soruşturmayı genişletecek şok iddialara yer verdi.

"PARA YATIRMAMI KAVCIOĞLU İSTEDİ"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre soruşturmada tutuklanan eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ifadesinde, zor durumdaki ‘Katılımevim’ şirketinin kurtarılması için geçtiğimiz günlerde istifa eden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun kendisi ile temasa geçtiğini öne sürdü. Çakmak ifadesinde şu iddialara yer verdi: “En son eylül ayının ilk haftasında kendisi toplantıda beni aradı. Yanında birileri vardı, Katılımevim finansmanı için Pusula Pay Yönetim (PYŞ) fonlarına para yatırmamı istedi. Hatta kendisi başka kurumların da bu şekilde yatıracağını söyledi. 20 milyar TL Pusula’nın Katılımevim için fona ihtiyacı olduğunu söylediler. 6 milyar TL ek para istedi. Diğer kurumlar da 1-2 milyar TL olarak katılacaklarmış… Ayrıca Tera’nın Pusula’yı alacağı süreçte de Tera’ya fonlarda destek olmamı bizzat benden Kavcıoğlu istedi.”



(Taha Çakmak)

"KAVCIOĞLU BANA TALİMAT VERDİ"

Tutuklu eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş, ifadesinde ‘Birevim’ şirketinin Pusula Holding’e devriyle ilgili iddialara yer verdi. Taş, Şahap Kavcıoğlu’nun kendisini arayarak Birevim’in patronu Murat Çiftçi’nin satışa ikna edilmesini istediğini öne sürdü: "Kavcıoğlu bana ve başkan yardımcısı Muhammet Erişen’e talimat verdi, ‘Gidin şu Murat Çiftçi ile görüşün. Bu satışa razı olsun yoksa şirket TMSF’ye devredilecek’ dedi. Çiftçi’ye talimatı aynen ilettik. Bunun sonucu taraflar anlaştı, Birevim’in devri gerçekleşti."



(Ahmet Özcan)

“PARAYI ÇOK SEVİYOR”

Soruşturmada tutuklanan Katılımevim eski Genel Müdürü Ahmet Özcan da kurumun BDDK’ya gerçekleştirdiği ziyaretler öncesinde kasadan yüz binlerce dolar çıktığını öne sürdü. Özcan 9 Kasım tarihli ifadesinde “Serdar Turhan (Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı) bir keresinde 2025 yılı aralık ayında BDDK'ya Şahap Kavcıoğlu'na ziyarete gideceğini söyledi. Bu esnada ben ayrılırken de Sezer Gümüş'ü arayarak kasadan 200 getir talimatı verdi. Bunun 200 bin dolar olduğunu anladım. Sonrasında yıl sonunda fonlarla ilgili kurul izni çıkmıştı. Yine 2026 yılı Şubat ayında bankanın faaliyet izni ile ilgili durumu sorduğumda "Şahap Kavcıoğlu artık ikna ederken beni çok zorluyor" şeklinde bir yanıt aldım. Ne şekilde zorlandığını sorduğumda "Çok fazla talebi var ve parayı çok seviyor" şeklinde bir yanıt aldım. Bu konuşmanın hemen akabinde öğleden sonra BDDK'ya ziyarette bulunacağını söyledi. Yine Sezer Gümüş'ten kasadan para getirmesini istedi. Hatırladığım kadarıyla 200-300 bin dolar civarlarındaydı. 2026 yılının Şubat ayı sonunda da banka izni çıktı” iddiasında bulundu.

(Serdar Turhan)

KÜLÇE KÜLÇE ALTINLAR! "GAYRİ RESMİ ÖDEMELERDE KULLANIYORUM"

Serdar Turhan’ın haftada 3-4 kez BDDK’ya gittiğini ve istediği her kararı aldırdığını öne süren Ahmet Özcan’ın ifadesindeki ‘külçe külçe altın’ iddiası da dikkat çekti: “Öncelikle 2024 ve 2025 yıllarında Katılımevim ve Birevim şirketlerinden aylık bazda 4-5 kg civarında külçe altın alımları yapıldı. Serdar Turhan'a bu alımların fiziki olarak yapılmasının neden olduğunu sordum. O da bana cevaben ‘Bunları gayri resmi ödemelerde kullanıyorum’ dedi.”

"KAVCIOĞLU SAYESİNDE BEDAVA ŞİRKET SAHİBİ OLDU"

Eski BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve eski BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen’in ifadesinde, Ali Emre Ballı’nın, Kavcıoğlu sayesinde neredeyse bedelsiz şekilde ‘Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’nin sahibi olduğunu öne sürdü: “Kavcıoğlu özel kalemi Harun Furkan Çarpadan ve başkan yardımcısı Muhammet Erişen’in talimatı ile yüzde 80 geçmiş yıllar kârı dağıtımının uygun görülmesi talimatının hazırlanması istenmiştir. Bu tutar Dünya Varlık şirketi için 2 milyar TL'ye denk gelmektedir. Buna benzer bir istisna hatırladığım kadarıyla başka hiçbir banka ya da şirket için yapılmamıştır. Nitekim Dünya Varlık için verilen izin bir önceki yılın kârından değil şirketin birikmiş tüm geçmiş yılları kârı üzerinden yapılmıştır. Dolayısıyla Ali Emre Ballı neredeyse bedelsiz şekilde şirketin içinde bulunan kaynaklar kullanılarak Dünya Varlık Yönetim şirketinin sahibi olmuştur.”

ADİL KATILIMIN ALTINLARI! 'KAPALIÇARŞI'DANA ALDIK GERİ YERİNE KOYDUK'

Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık Sarıyer de Adil Katılım Bankası’nın kuruluşunda sermaye olarak gösterilen altınların gerçekte olmadığını, kâğıt üzerinde olduğunu iddia etti. Sarıyer şu iddialarda bulundu: “Adil Katılım Bankası'nın gerçekte böyle bir altın sermayesi hiç olmamıştır. Sadece usulen var göstermek amaçlı bir altın alım işlemi yapılmıştır. Bu Yazıcı Sarraf sahibi İlhami Yazıcı'dır. Kendisi aynı zamanda da Mustafa Yazıcı'nın akrabasıdır. İlhami Yazıcı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak şirketleri vardır. Birlikte Dem Döviz isimli şirketi kurmuşlardır. Hatta yakın tarihte İlhami Yazıcı'nın bir konuşmasına şahit oldum. Bu konuşmada İlhami Yazıcı ‘Adil Katılım Bankası'nın sermayesi görünen altınları Kapalı Çarşı'dan toparladık, göstermelik bir şekilde BDDK murakıplarına sunduk, sonra da geri Kapalıçarşı'ya gönderdik’ şeklinde söylemişti.”

"KAVCIOĞLU BUNLARIN YAPILMASINA GÖZ YUMDU"

Gizli tanık Sarıyer, Şahap Kavcıoğlu’nun bunların yapılmasına göz yumduğunu öne sürdü. Aynı konuda bilgi veren eski BDDK Uygulama 3 Daire Başkanı Bilal Soysal da “Murakıp raporunda incelediğim sermayeye esas altınların varlığı hususunda beyan dışında bir delil ve bulgunun bulunmamasına rağmen faaliyet izni verilmesi dışında bir işleme şahit olmadım” dedi. Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın gönül ilişkisi yaşadığı Şeyma Solak da ifadesinde benzer iddiaları dillendirdi: “Yine hatırladığım bir gün Ali Emre Ballı ile beraberken Adil Katılım Bankasına sermaye olarak gösterilen altınların olmaması ve bunun neticesinde de BDDK murakıpları tarafından denetim yapılacağını öğrendiğinde kendisi telaşlanmıştı. Hatta ben de kendisine sermaye nerede o zaman diye sorduğumda o altınları kullandık demişti. Hatırladığım kadarıyla Şahap Kavcıoğlu ile telefonla görüşü ve sonraki süreçte de halletmişlerdi.”

30 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Fon soruşturması kapsamında yürütülen işlemler çerçevesinde toplam 30 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında ilk olarak müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerce kontrol edilen Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ olmak üzere 4 şirkete kayyum atandı. Ardından Altınbaş Holding, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ, Altınbaş Kuyumculuk, Altınhas Holding ve Altınhas Yatırım Holding olmak üzere 5 şirketin yönetimi TMSF'ye devredildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Ali Emre Ballı ve İlkay Ballı'nın taşınır ve taşınmazları, banka ve elektronik para kuruluşlarındaki hesapları, kiralık kasaları ile şirket ortaklık paylarına el konuldu. Bunun yanı sıra 21 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Böylece fon soruşturmasında kayyum atanan şirket sayısı 30'a yükseldi.

“12,7 MİLYARLIK TAHVİLİ İSTEDİM VERMEDİ...”

Şüpheliler ifadelerinde Türkiye Sigorta tarafından Tera Yatırım’a ödünç olarak verilen, ancak geri alınamayan 12,7 milyar liralık devlet tahvili ile ilgili de şok itiraflarda bulundu. Eski Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, tahvilleri geri istediklerini ancak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan’ın engel olduğunu öne sürdü.

"TAKAS BANK'IN KENDİ RİSKİ VAR"

Çakmak ifadesinde şunları söyledi: “… Yaklaşık 5 gün boyunca ayın 28'ine kadar bekledik. Sonra Erişah Arıcan'ı aradım. Kendisine boşta olan Hazine kağıtlarını geri istediğimizi ama Takasbank tarafından işlemin gerçekleştirilmediğini, gerekçesini de anlattım. Fakat burada Erişah Arıcan bana ‘Takasbank'ta Yunus beyler hesaplamada böyle bir hata yapmışlar, şu an işlem gerçekleşemeyecek artık vadesini bekleyeceğiz, Takasbank'ın da kendi riski var’ dedi. Ben özellikle Erişah Arıcan'a ‘Bakın burada satılamazlık şerhi bulunmaktadır, kıymetler boştadır, iadesinin yapılması gerekmektedir.’ dediğim halde Erişah Arıcan dikkate almadı. Ayrıca bu söylemi yaptığım sırada Gökhan Elibol ve Yunus Arıncı da Erişah Arıcan ile beraberlerdi.”