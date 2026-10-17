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Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar oldu mu? Açıklama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sermaye piyasalarındaki gelişmeler nedeniyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır" açıklamasını yaptı.

Fon soruşturması sonrası BES'ten çıkışlar oldu mu? Açıklama geldi

Sermaye piyasalarındaki gelişmelerden ötürü Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) kitlesel çıkışlar yaşandığına yönelik iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyada yayılmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"SON 1 AYDA 100 BİNİ AŞKIN SÖZLEŞME OLDU"

DMM açıklamasında BES'ten çıkışlar olmadığı gibi son bir ayda 100 bini aşkın yeni sözleşme olduğuna işaret edildi.

Fon soruşturması sonrası BES ten çıkışlar oldu mu? Açıklama geldi 1

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Güncel BES istatistikleri incelendiğinde sistemde olumsuz bir seyir bulunmamaktadır. Aksine, son bir ayda 100 binden fazla net sözleşme artışı gerçekleşmiş ve sisteme ciddi miktarda yeni kaynak girişi olmuştur.

BES, sunduğu devlet katkısı, güven ve istikrar ortamı ile büyümesini güçlü bir şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunu asılsız paylaşımlarla yanıltmayı, piyasalarda güvensizlik ve huzursuzluk oluşturmayı amaçlayan spekülatif içeriklere itibar edilmemesi, yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Fon soruşturması sonrası BES ten çıkışlar oldu mu? Açıklama geldi 2

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
BES fon soruşturması
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