Fon soruşturmasında adı gündeme gelmişti! Bakan Bolat'tan açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hakkında fon soruşturmaları üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bolat, 37,8 milyon liralık aile tasarruflarının 26 Şubat 2024'te Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabına yatırıldığını ve söz konusu yatırımın halen aynı hesapta bulunduğunu belirtti. Bolat, iddiaların "kara propaganda" olduğunu savundu.

Bolat NSosyal hesabından, kendisine yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık görevine geldiğinden itibaren tüm mal varlığı beyanlarının, kanuni süreler içerisinde ve eksiksiz olarak verildiğini, bu bilgilerin kontrole tabi olduğunu vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı görevine başladığım tarihten itibaren şahsıma ve birinci derece aile yakınlarıma ait mal varlığına ilişkin tüm beyanlarımız, ilgili mevzuatın öngördüğü usul ve süreler içerisinde yetkili devlet kurumlarına düzenli olarak sunulmuştur, sunulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar hiçbir mal varlığımızı, gelir kaynağımızı veya tasarrufumuzu gizleme ihtiyacı duymadık. Mal beyanımız zaten devletin elindedir." ifadelerini kullandı.

Bolat, Türkiye'de 1200'ün üzerinde yatırım fonu ve çok sayıda farklı sermaye ve para piyasası yatırım aracının bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"16 Eylül tarihinde 7 yatırım kuruluşu ile ilgili olarak yetkili merciler tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar üzerinden şahsımın adının gündeme getirilmeye çalışılması, tümüyle bir kara propaganda, sosyal ve siyasal linç avcılığının yeni bir versiyonudur. Bakanlık görevimden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı, 37,8 milyon Türk lirası tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde Hedef Yatırım Portföy bünyesinde sukuk (kira sertifikası) hesabı niteliğindeki yasal para piyasası finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar, 2 yıl 8 ay boyunca sukuk aynı yatırım aracında kalmış, ilgili şahsın iftirasının tam tersi olarak, sukuk hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra da ilgili hesapta durmaktadır."

Fon soruşturmasının başladığı 16 Eylül tarihinde veya öncesinde ya da sonrasında, söz konusu tasarruf üzerinde herhangi bir hisse senedi alım-satımı veya farklı bir yatırım operasyonu gerçekleştirilmediğini bildiren Bolat, "Dolayısıyla bugün akşam yapılmaya çalışılan iddia ve itham bir iftira niteliğindedir. Kamuoyunda 'fondaki para' şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu, gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğindeki, kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir, 16 Eylül tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır." değerlendirmelerinde bulundu.

"SÖZ KONUSU SUKUK HESABI ÜZERİNDEN HİSSE SENEDİ ALIM-SATIMI YAPILMAMIŞTIR"

Bolat, son bir, üç ve altı aylık getiri bilgisini de paylaşarak, kira sertifikalarının, devlet tahvili, altın fonu, döviz fonu gibi, yasal ve meşru mevzuat çerçevesinde ihraç edilen ve yatırımcıların erişimine açık bir para piyasası aracı olduğunu belirtti.

Üstelik sukuk-kira sertifikasının gelirinin de risksiz ve garantili olmadığını bildiren Bolat, ihraç eden kuruluşun sukuku geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yatırımcının anaparası dahil, değer kaybı yaşamasının da mümkün olduğuna işaret etti.

Söz konusu sukuk hesabı üzerinden hisse senedi alım-satımı yapılmadığını açıklayan Bolat, "Yaklaşık 2 yıl 8 aydır söz konusu tasarrufun bulunduğu hesap üzerinden herhangi bir hisse senedi piyasası operasyonu gerçekleştirilmemiştir. Daha da önemlisi, Ömer Bolat adına bugüne kadar herhangi bir yatırım veya finans kuruluşunda yöneticilik, ortaklık veya imza yetkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla şahsımın söz konusu kuruluşların yönetimsel veya ticari faaliyetleriyle ilişkilendirilmesi de külliyen yalandır. Ne şahsımın ne de ailemin kripto varlık veya yurt dışı para yatırımı hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Devletimize vergi ve sigorta prim borcu yoktur. Şahsımın ve ailemin kripto varlıklar veya yurt dışı finansal yatırım işlemi bulunmamaktadır. Tüm gelir, gider, ödeme, tasarruf ve mali hareketlerimiz devletimizin ilgili kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri altında ve kontrole tabidir. Her şey şeffaftır." ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZİN YETKİLİ KURUMLARININ HER TÜRLÜ İNCELEME VE DENETİMİNE AÇIĞIZ"

Bolat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin yetkili kurumlarının her türlü inceleme ve denetimine açık olduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün bu gerçeklerin ışığında, 2 yıl 8 aydır aynı sukuk -kira sertifikası yasal bir yatırım aracında bulunan ve halen de kapatılmamış olan bir aile tasarrufunun, son dönemde yürütülen fon soruşturmalarıyla aynı çerçevede sunulmaya çalışılması hakikati ortaya koymak değil, şahsıma çamur atma ve itibarımı yıpratma çabasıdır, kara propaganda yalanıdır. 63 yıllık hayatımız ve 43 yıllık iş hayatımızın, aile ve sosyal hayatımızın en büyük temeli, bugüne kadarki şeffaflığımız, her zaman doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, meşruiyet, vicdan ve ahlak normlarına uymak ve kanunlara saygılı olmak, halkımızın ve vatanımızın hizmetinde cansiperane çalışmak, düsturumuz olmuştur. Buna bizi bilen tanıyan herkes şahittir. Siyasette ve icraatta olduğunuz zaman, bu tür mesnetsiz haksız saldırılar maalesef olmaktadır. Ama bize Allah'ın izniyle hiçbir zaman bu tür kara propaganda iftirası yapışmaz ve yapışmayacaktır."

Hukuki haklarının saklı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu yanıltmaya, şahsımın itibarını zedelemeye ve görev yaptığım makama yönelik güveni sarsmaya dönük ve 8 yaşındaki torunlarımı ağlatan haysiyet cellatlarının bu mesnetsiz yalan bilgi ve iftiralarına karşı ve bu iftiraları yayan kişi ve kurumlar hakkında bütün hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağımı açıkça beyan ediyorum."