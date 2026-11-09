Fon soruşturmasında Enver Çelik'e gözaltı! İki isim bugün tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin fon soruşturması devam ediyor.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÜÇ ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan diğer şüpheliler eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Çevik'in de emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Adil Katılım Bankası Genel Müdürü Murat Yönaç'ın ise bu soruşturmada bugün tutuklanmasına karar verilmişti.

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Kaynak: AA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır