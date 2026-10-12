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Fon soruşturmasında 'gizli' belgeleri paylaşanlar için harekete geçildi!

Türkiye'nin takip ettiği fon soruşturmasına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 'Gizli' ibareli belgeleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Fon soruşturmasında 'gizli' belgeleri paylaşanlar için harekete geçildi!
Doğukan Akbayır

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkerelerin gönderildiği belirtildi.

'GİZLİ' BELGELERİ PAYLAŞANLARA SORUŞTURMA

Bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklananların sayısı 85'e ulaşmıştı.

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fon soruşturması
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