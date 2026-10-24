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Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Ertan Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle "Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddialarıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Eylül’de 36 kişiyle birlikte yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi
Mustafa Fidan

Sermaye piyasalarında manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı ve tutuklandı. SPK’nın hakkındaki suç duyurusu kararıyla gözaltına alınan eski milletvekili Prof. Dr. Ertan Aydın'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi 1

ESKİ VEKİL ERTAN AYDIN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ertan Aydın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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SPK’nın hakkındaki suç duyurusu kararını gazetecilerden öğrenen Aydın “O kadar şok içerisindeyim ki” dedi. Hisse dolandırıcılığı suçlamasını reddeden Aydın’ın "Ola ki küçük bir şey aldım mı, almadım mı, insan paranoyak oluyor" sözleriyle dikkat çekmişti.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi 2

"BEN TERA'DA YÖNETİMDEYKEN NEDEN BİR ŞEY YAPMADILAR"

Tera’da dört ay yöneticilik yaptığını söyleyen Aydın, soruşturmaya dahil edilmesini bu göreviyle ilişkilendirerek kendisini şöyle savunmuştu:

“Acaba Tera’da bağımsız denetim kurulu üyesi olmamdan ötürü mü dahil edildim? Belki bundan kaynaklıdır. Ama yönetimdeyken hiçbir evraka imza atmadım ki. Bir sıkıntı varsa neden bir şey yapmadılar da şimdi geçmişe dönük... Niye Vişne Madencilik’in hareketinden bağımsız denetim kurulu üyesi olarak sorumlu oluyorum? Denetim kurullarının yetkisi yok ki. Nasıl bir kusur içindeyiz? Hiçbir dahlim olmadı. Ne yaptım ki suç duyurusunda bulunuluyor?”

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi 3

HAKKINDA İKİ SUÇLAMA VAR

Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle "Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" iddialarıyla İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 26 Eylül’de 36 kişiyle birlikte yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Fon soruşturmasında gözaltına alınan Ertan Aydın hakkında tutuklama talebi 4

ERTAN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Ertan Aydın 2012'den 2014'e dek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu danışmanlığını yaptı. Erdoğan 2014'te cumhurbaşkanı seçildikten sonra başdanışman olarak görevini sürdürdü. 2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi.İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Aydın, AK Parti'nin 2023'teki cumhurbaşkanlığı kampanyasını, 2025'te ise Kuzey Kıbrıs seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kampanyasında görev aldı.

2025'te Tera'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Aydın, altı ay sürdürdüğü bu görevinden 23 Haziran 2025'te ayrıldı.

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