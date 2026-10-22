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Fon tasfiyesinde 49,7 milyar liralık ödeme yapıldı! 47 fonun işlemleri sürüyor

7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı. Hedef Portföy Yönetim Şirketi'ne ait 31 fondan 18'inin tasfiyesi tamamlanırken 10 bin 8 hesaba toplam 8,9 milyar lira ödeme yapıldı.

Fon tasfiyesinde 49,7 milyar liralık ödeme yapıldı! 47 fonun işlemleri sürüyor
Cansu Çamcı

İletişim Başkanlığı, yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin son verileri paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen 7. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi'nin kurucusu olduğu 31 fondan 18'inin işlemleri tamamlandı.

Kalan 13 fonun tasfiye çalışmalarının da kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenirken süreç boyunca yatırımcılara yapılan toplam ödeme 49,7 milyar liraya yükseldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Yedinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. SPK'nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 18'inin tasfiye işlemleri 21.10.2026 itibarıyla tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 10.008 adet hesaba 8,9 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 13 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar da hızlıca tamamlanacaktır. Böylece, sürecin başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131'den 47'ye düşmüş, 55.755 hesaba toplam 49,7 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır. Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmekte olup, teklifin kısa süre içinde yasalaşacağı öngörülmektedir. Görüşülmekte olan kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, kalan fonlara ait ara ödemelere ilişkin süreçler hızlıca ilerletilecektir. Elde edilen fahiş ve haksız kazançların geri alınmasına yönelik süreçler Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK tarafından titizlikle takip edilmektedir. Tasfiye süreci; hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilemeyecek bir anlayışla ve en yüksek sayıda yatırımcının, ödemelerini mümkün olan en yüksek değerde alabilmesini temin edecek bir yaklaşımla yürütülecektir. Tasfiye sürecinin teknik düzeyde günlük bazda takibini yapmak ve kurumlar arası ortak çalışmalarda eş güdümü sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın görevlendirilmiştir. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile tasfiye sürecinde görev alan diğer kurumlar, kendi yetkilerinde bulunan hususlarda kamuoyunu bilgilendirecektir.

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