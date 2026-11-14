Fon vurgunuyla 93 kat kazanıp servet yaratan iş insanı: "Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım"

Türkiye'nin konuştuğu fon vurgununa ilişkin soruşturma ve tartışmalar sürerken, Ankara ve TBMM kulislerinde konuşulan çarpıcı iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. NOW TV'de yayınlanan Orta Sayfa programına katılan gazeteci Deniz Zeyrek, soruşturmayla ilgili kendisine aktarılan dikkat çekici para hareketlerini anlattı.

Zeyrek, henüz somut belgelerle doğrulanmadığını belirttiği iddialar kapsamında bir iş insanının 300 milyon liralık yatırımla girdiği fondan 28 milyar lirayla ayrıldığının konuşulduğunu söyledi.

Gazeteci Deniz Zeyrek

300 MİLYON LİRAYI 28 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ankara ve Meclis kulislerinde konuşulanları aktaran Zeyrek, söz konusu iş insanının Tera, Pusula veya Destek fonlarından birine yatırım yaptığının öne sürüldüğünü belirtti.

İş insanının 300 milyon lirayla başladığı yatırımını 28 milyar liraya yükselttiğinin iddia edildiğini söyleyen Zeyrek, bunun başlangıçtaki paranın yaklaşık 93 katına ulaşması anlamına geldiğine dikkat çekti.

Gazeteci, kendisine aktarılan isimleri ise herhangi bir somut kanıt bulunmadığı ve kişilerin lekelenmeme hakkı nedeniyle açıklamayacağını ifade etti.

"BEN DE TÜRKİYE'NİN JEFF BEZOS'U OLAYIM, NE OLMUŞ"

İddiaya konu olan iş insanının elde ettiği öne sürülen kazancın yakın çevresinde de sorgulandığını anlatan Zeyrek, dikkat çeken bir diyaloğu paylaştı.

Zeyrek'in aktardığına göre, iş insanının yanındaki bir arkadaşı, hisse fiyatlarındaki olağan dışı yükselişe dikkat çekerek bu kazançta bir haksızlık olup olmadığını sordu.

İş insanının ise bu soruya, "Yoo, bu iş böyle. Ben de Türkiye'nin Jeff Bezos'u olayım, ne olmuş buna?" şeklinde yanıt verdiği öne sürüldü.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

"5 MİLYON DOLARLIK VİLLALARDA KOMŞULAR"

Programda gazeteci Nevşin Mengü'nün borsada para kazanmanın suç olmadığını, asıl araştırılması gerekenin manipülasyonu organize edenler olduğunu belirtmesi üzerine Zeyrek, iddiaların sıradan yatırım kazançlarından farklı bir boyuta işaret ettiğini savundu.

Bazı fon şirketlerinin yatırımcıları belirli tarihlerde alım ve satıma yönlendirdiğinin öne sürüldüğünü belirten Zeyrek, soruşturmada üzerinde durulan örgütlü yapı iddialarına dikkat çekti.

Zeyrek, söz konusu iş insanlarının milyonlarca dolarlık villalarda komşu olduklarını, yatırım kararlarının da bu yakın ilişkiler üzerinden şekillendiğinin iddia edildiğini anlattı.

"MECLİS FISILTI GAZETESİNE DÖNMÜŞ DURUMDA"

Fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların TBMM koridorlarında giderek yayıldığını belirten Zeyrek, çok sayıda iş insanı ve farklı isimler hakkında çeşitli para miktarlarının konuşulduğunu söyledi.

Gazetecilik açısından doğrulanmamış bilgilerin yayımlanmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Zeyrek, somut belge olmadan isim açıklamanın kişilerin itibarına zarar verebileceğini dile getirdi.

Zeyrek, Meclis'teki atmosferi "fısıltı gazetesi" olarak nitelendirirken, iddiaların aydınlatılması için soruşturmanın sonuçlarının ve somut bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti.