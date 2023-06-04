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Forte halka arz ne zaman? Forte kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri...

04.06.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forte halka arzın ne zaman yapılacağı ve kaç lot vereceği, fiyatı ve büyüklüğü merak konusu oldu. Talep toplama işlemi için süreç hafta içi başlayacak. Peki, Forte halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Forte halka arz eşit mi oransal mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Forte halka arz ne zaman? Forte kaç lot verir, eşit mi, oransal mı? İşte halka arz tarihleri...

Forte halka arz tarihleri merak konusu oldu. Halka arz takvimi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Forte halka arz için geri sayım sürüyor. Talep toplama işlemi Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili olan bütün banka ve yatırım kuruluşları üzerinden yapılacak. Birçok kişi arama motorlarında "Forte halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar? Forte halka arz eşit mi oransal mı? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

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FORTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Forte halka arz tarihi 8 – 9 Haziran 2023 olarak açıklandı.

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FORTE HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halk arz için pay 22,000,000 Lot olarak belirlendi.

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FORTE HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Forte halka arz fiyatı 12.12 TL olacak.

Halka arz büyüklüğü 266 milyon TL olarak belirlendi.

Yayımlanan bilgilere göre; Forte halka arz açıklık oranı ise yüzde 32.84

Borsa İstanbul

FORTE HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

Halka arz sonuçlarının talep toplama bittikten sonra başlaması bekleniyor.

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FORTE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Forte halka arz eşit dağıtım olacak.

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