G2 merak edilen o raporu yayınladı

Dünyanın en büyük teknoloji pazaryerlerinden biri olan G2, her çeyrekte kullanıcı topluluklarında yapılan incelemelerin yanı sıra, çevrimiçi kaynak ve sosyal ağlardan toplanan verilerden yola çıkarak değerlendirdiği ürün ve servis sağlayıcıların listesini açıkladı. Kurumsal şirketlere sunduğu üstün yeni nesil e-ticaret teknolojileri ve dijital büyüme danışmanlığı ile yalnızca e-ticaret yazılım ve altyapı çözümleri sağlayıcısı olarak değil sürdürülebilir büyüme sağlayan güvenilir bir iş ortağı olan Inveon, G2 Summer 2022 Grid® Report’da “Çok kanallı Perakende Altyapı Çözümleri” kategorisinde yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu. G2’nin bugüne kadar yayınlanan raporlarda Salesforce, SAP, Adobe, Big Commerce ve Oracle Commerce gibi uluslararası şirketler yer aldı.

Türkiye’deki başarısının ardından, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Doğu Avrupa’nın sektör lideri şirketleriyle güçlü ortaklıklar kuran ve uluslararası ağını her geçen gün genişleten Inveon’un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro konuyla ilgili olarak “Son yıllarda birçok önemli pazara e-ticaret çözümlerimizle etkili bir giriş yapmayı başardık. Bu başarımız sonucunda Türkiye’den yurt dışına yazılım ihraç ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya yayarken, bir yandan da dünyada e-ticaret alanındaki en iyi örnekleri Türkiye’ye getiriyoruz. Küresel arenada dijital ticaret ortağı olma misyonumuzla iş birliği yaptığımız şirketlerin 1 milyar doları aşan yıllık toplam e-ticaret hacminin yarısı 'yurt dışı gelirlerden' sağlanıyor. Bu başarımızın G2 tarafından da tescillenmiş olması bizim için gurur verici” dedi.

INVEON’UN BAŞARISI ULUSLARARASI ARENADA TESCİLLENDİ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketinden biri olarak 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında art arda Deloitte Fast 50 ödülünü almaya hak kazanan Inveon, yazılım değerlendirme platformu olarak uluslararası bir otorite kabul edilen G2 tarafından “High Performer” olarak seçildi.

Gelişen yapısıyla birlikte kurumsal dijital ticaret çözümlerini tek bir yapı altında sunan Inveon, sektöründe öncü ürün ve hizmetleri ve yarattığı eşsiz omnichannel deneyimler ile de öne çıkıyor. Inveon’un teknoloji ve kullanıcı deneyimi alanındaki bu başarısı, yazılım çözümleri odağında dünyanın en güçlü, güvenilir ve kullanıcı odaklı bakış açısını sunan kuruluşlarından biri olan G2 tarafından da tescillendi.



