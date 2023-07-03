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Galatasaray'ın KAP açıklamasında sürpriz 'ENAG' detayı! Sözleşme bedeli belirlenirken...

03.07.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, stadyum isim sponsorunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada elde edilecek gelirler açıklanırken takip eden sezonlardaki bedelin belirlenmesinde TÜİK'in yanı sıra ENAG'ın da enflasyon verilerinin de hesaba katılacağı belirtildi.

Galatasaray'ın KAP açıklamasında sürpriz 'ENAG' detayı! Sözleşme bedeli belirlenirken...

Sarı kırmızılılar stadyum isim sponsorluğu için 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon boyunca RAMS Global ile anlaştı. Sözleşme KAP'a bildirilirken açıklamada şirketin 2023-2024 sezonu için Galatasaray'a 213.600.000 TL + KDV ödeyeceği aktarıldı.

TÜİK VE ENAG ORTALAMASI ALINACAK

Sözleşmenin 5 yıllığına geçerli olacağı belirtildi. 2023-2024 sezonundan sonraki sezonlara ilişkin ÜFE ve TÜFE oranlarıyla ilgili de bir detay yer aldı. Açıklamada "Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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Buna göre sözleşme bedeli belirlenirken yalnızca TÜİK verileri değil, aynı zamanda ENAG'ın açıkladığı ÜFE ve TÜFE oranları da hesaba katılarak verilerin ortalamasının alınacağı vurgulandı.

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