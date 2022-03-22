FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

22.03.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nun çatısına kurulan güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Rekorlar kitabına giren santral kurulu gücü bakımından dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali olarak tarihe geçti. Güneş Enerji Santrali Galatasaray’a 25 yılın sonunda 1 Milyar TL’den fazla katkı sağlayacak.

Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Galatasaray Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek, “Bu proje statta harcanan enerjinin yüzde 63’ünü karşılayacak” dedi.

25 YILDA 1 MİLYARDAN FAZLA GELİR GETİRECEK

Yüzde yüz yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretimi sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3.250 Ton CO₂ salımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak. Stadyumun çatısına kurulan 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,2 MW kurulu güç kapasitesine ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali olma özelliği taşıyor. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2.000 hanenin tüketimine eşdeğer olarak 4.650 MWh elektrik üretecek. Proje ile 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak Fuat Oktay duyurdu! 5 bin personel alınacak
SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecekSGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek
Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Türkiye'nin konuştuğu Dr. Tarımer suskunluğunu bozdu

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Bahar ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Bakan Nebati’den dikkat çeken dolar ve TL açıklaması

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Çalışma Bakanı son noktayı koydu! Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Kaçtığı iddia edilmişti! Putin’in sevgilisinin iadesi istendi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Et beniyle karıştırmayın! Kaşıntı, cinsel ilişki sırasında kanama...

Et beniyle karıştırmayın! Kaşıntı, cinsel ilişki sırasında kanama...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.