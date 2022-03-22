Galatasaray'ın stadı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Galatasaray Kulübü ve Enerjisa Enerji ortaklığıyla Nef Stadyumu üzerine güneş enerjisi santrali kurulmuştu. Stadyum, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek, “Bu proje statta harcanan enerjinin yüzde 63’ünü karşılayacak” dedi.

25 YILDA 1 MİLYARDAN FAZLA GELİR GETİRECEK

Yüzde yüz yenilenebilir ve temiz enerji kaynağı olan güneşten elektrik üretimi sağlayacak tesis her yıl yaklaşık 3.250 Ton CO₂ salımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçerek doğanın korunmasına katkı sağlayacak. Stadyumun çatısına kurulan 10 bini aşkın güneş paneli ile 4,2 MW kurulu güç kapasitesine ulaşılacak ve dünyadaki stadyumlar içerisinde en büyük kapasiteli güneş enerji santrali olma özelliği taşıyor. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2.000 hanenin tüketimine eşdeğer olarak 4.650 MWh elektrik üretecek. Proje ile 25 yılın sonunda 1 milyardan fazla gelir sağlanacak.



