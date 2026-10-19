Gastronomi sektöründe kadın girişimcilere 1 milyon TL’ye varan hibe desteği!

Kadın girişimcilerin gastronomi sektöründeki varlığını güçlendirmek ve işletmelerinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir program başlatıldı. Coca-Cola Türkiye tarafından Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) iş birliğiyle hayata geçirilen “Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programı”, 18-30 yaş aralığındaki genç kadın işletmecilere ve kadın kooperatiflerine eğitim ve finansal destek sunmayı hedefliyor.

2025 yılı resmi verilerine göre Türkiye’de gastronomi sektöründeki kadın işletmecilerin oranı yalnızca yüzde 18,2 seviyesinde bulunuyor. Programla kadınların işletme yönetimi becerilerinin geliştirilmesi, finansmana erişimlerinin desteklenmesi ve sektörde daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

25 KADIN İŞLETMECİ VE KOOPERATİFE HİBE DESTEĞİ

Program kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda 25 kadın işletmeci ve kadın kooperatifi hibe desteği almaya hak kazanacak.

Dereceye giren katılımcılara verilecek destek tutarları ise şöyle:

Birinci: 1 milyon TL

İkinci: 500 bin TL

Üçüncü: 300 bin TL

Diğer 22 işletme veya kooperatif: Her birine 100 bin TL

Böylece program kapsamında toplam 4 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

ÜCRETSİZ VE SERTİFİKALI EĞİTİM FIRSATI

Programın eğitim ayağı, Mutfak Sanatları Akademisi (MSA) tarafından hazırlanan ücretsiz ve sertifikalı çevrim içi eğitimlerden oluşacak.

Eğitimlerde gastronomi işletmelerinin günlük faaliyetlerini daha verimli yönetebilmeleri ve büyüme hedeflerine ulaşabilmeleri için müşteri yönetimi, maliyet ve kârlılık, menü verimliliği, ekip ve operasyon yönetimi gibi konular ele alınacak.

Katılımcılara ayrıca kalite yönetimi, müşteri deneyimi, dijital görünürlük ve yapay zekâ destekli araçların kullanımı konusunda bilgi verilecek.

Eğitim sonunda yapılacak değerlendirmede sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, diğer başvuru koşullarını da karşılamaları halinde hibe desteğine başvurabilecek.

BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH 20 KASIM

18-30 yaş aralığındaki genç kadın işletmecileri ve kadın kooperatiflerini kapsayan programda hibe başvuruları 20 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

Başvuru ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasının ardından hibe desteği almaya hak kazananların 25 Aralık 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

“KADINLARIN BÜYÜME YOLCULUĞUNA GÜÇ KATIYORUZ”

Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü Gaye Narmanlı Sunerli, kadın girişimcilerin desteklenmesinin yerel ekonominin ve gastronomi sektörünün gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

Sektörle kurdukları güçlü ilişkiler sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Sunerli, şunları söyledi:

“Türkiye’deki yeme-içme sektörüyle kurduğumuz güçlü ilişkiler sayesinde, işletmelerin ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını yakından takip ediyoruz. Bu birikimimizi, kadın emeğini ve girişimcilik potansiyelini güçlendiren projelerde değerlendirmek bizleri gururlandırıyor.”

Sunerli, programın hedeflerine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

“Kadın girişimcilerin güçlenmesinin yerel ekonomiyi canlandıracağına, yeni istihdam olanaklarını destekleyeceğine ve Türkiye’de gastronomi sektörünün gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz. Eğitim ve hibe desteğini bir araya getirdiğimiz Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programımızın, kadınların yönetimindeki işletmelerin büyüme yolculuğuna güç katmasını hedefliyoruz.”

81 İLDE 500 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞILDI

Coca-Cola Türkiye, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Kız Kardeşim Projesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde 500 binden fazla kadına ulaştı.

Yeni hayata geçirilen Mutfaktan Yarına Eğitim ve Destek Programı ile kadınların girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesine, mevcut işletmelerin büyümesine ve gastronomi sektöründe kadın istihdamının desteklenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Başvuru için: mutfaktanyarina.com