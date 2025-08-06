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Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında gayrimenkul satışları yüzde 15,6 artarak 1,4 milyonu aşarken, Temmuz ayı boyunca ise gayrimenkul satışında bir yavaşlama görüldü. Döviz kuru ise sınırlı yükselişini sürdürerek stabil konumunu korurken, Borsa İstanbul'da ise yükseliş görüldü. Yatırımcılar BİST 100 endeksini yakın takibe alırken en çok artan hisseleri sizler için derledik...

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik
Devrim Karadağ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz Ayı faiz kararı Para Politikası Kurulu Toplantısı sonrasında açıklandı. 24 Temmuz'da Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirdi.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 1

300 baz puanlık indirim sonrası piyasalar hareketlenirken, yatırımcılar ise paranın yönünün ne tarafa doğru çevrileceğini merak ediyor. Aylar sonra gelen faiz indirimi kararıyla birlikte Borsa İstanbul'da yükseliş gözlemlenirken, gayrimenkul satışı ise geçen aya göre yavaşladı.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 2

İndirim beklentilerini satın alan Borsa İstanbul hisseleri, faiz kararıyla birlikte yükselişe geçti. 24 Temmuz'da 10 bin 723,10 puana kadar yükselen BİST 100 endeksi sonrasında satış yese de yükselişini sürdürdü.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 3

6 Ağustos (bugün) itibariyle en yüksek 10 bin 897,99 seviyesine kadar yükseldi.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 4

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendiyle birlikte bazı hisseler de yeşile döndü. Bugün itibariyle en çok artan hisseler olarak Avrasya Gayrimekul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) ve Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.(MRSH) yüzde 10'luk yükselişle dikkat çekti.

Günün en çok kazandıran hisseleri şöyle oluştu;

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 5

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 6

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DÖVİZ KURUNDA SON DURUM

Faiz indirimi sonrası bir yandan da "Dolar kaç TL? Euro kaç TL?" sorularına yanıt arayan yatırımcılar, döviz kuru hareketliliğini de yakın takibe aldı.

24 Temmuz'da hafif bir sıçrama yapan dolar kuru, sonrasında ise sınırlı yükselişini sürdürdü. 6 Ağustos (bugün) itibarıyla 40,6614 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 7

Euro ise 24 Temmuz'da adeta çakılırken, ardından ise toparlanıp stabil pozisyonunu aldı. Şu an itibarıyla da 47,2029 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 8

GAYRİMENKUL SATIŞINDA YAVAŞLAMA

TÜİK verilerine göre; Türkiye’de 2025’in ilk yarısında gayrimenkul satışları yüzde 15,6 artarak 1,4 milyonu aşarken, Temmuz ayı boyunca ise gayrimenkul satışında bir yavaşlama görüldü.

Gayrımenkul satışı yavaşladı döviz stabil! Gözler borsada, en çok artan hisseleri sizler için derledik 9

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