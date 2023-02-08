Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Depremin ardından bazı ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışına son örnek ekmek oldu. İddiaya göre Gaziantep’te bir fırın ekmeği 14 TL’den satmaya başladı.

Kahramanmaraş’da peş peşe yaşanan 7’nin üzerindeki depremler Gaziantep’te de büyük hasar yarattı. Binlerce evin yıkılması vatandaşları zor durumda bıraktı. Doğal afet durumunda ise fırsatçılar yine kendini gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan videoda Gaziantep’te bir ekmek fırınının ekmeği 14 TL’den satmaya başladığı öne sürüldü.

Söz konusu videoda bir vatandaş fırına giderek “Ekmek kaç para” diye sordu. Fırıncı ise “Ekmek 14 TL” diyerek karşılık verdi.

Vatandaş ekmeğin 14 TL olduğunu duyunca tepki göstermeye başladı.

