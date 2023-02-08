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Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

08.02.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin acısı tüm Türkiye’yi derinden sarsarken bazı fırsatçıların yaptıkları ise ‘pes’ dedirtti. İddiaya göre Gaziantep'te bir ekmek fırını, ekmeği 14 TL'den satmaya başladı. Fırına ekmek almaya giren genç bir kadın ‘burada ekmek kaç para?’ diye sordu ve karşılığında ‘ekmek 14 TL’ cevabını aldı. İşte sosyal medyada olay olan o anlar…

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Depremin ardından bazı ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışına son örnek ekmek oldu. İddiaya göre Gaziantep’te bir fırın ekmeği 14 TL’den satmaya başladı.

Kahramanmaraş’da peş peşe yaşanan 7’nin üzerindeki depremler Gaziantep’te de büyük hasar yarattı. Binlerce evin yıkılması vatandaşları zor durumda bıraktı. Doğal afet durumunda ise fırsatçılar yine kendini gösterdi. Sosyal medyada yayınlanan videoda Gaziantep’te bir ekmek fırınının ekmeği 14 TL’den satmaya başladığı öne sürüldü.

Söz konusu videoda bir vatandaş fırına giderek “Ekmek kaç para” diye sordu. Fırıncı ise “Ekmek 14 TL” diyerek karşılık verdi.

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Vatandaş ekmeğin 14 TL olduğunu duyunca tepki göstermeye başladı.

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deprem Fırıncı Zam ekmek fırın fiyat

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