Motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatlarında son durum araç sürücüleri tarafından yakından takip edilirken özellikle Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimin akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim gelmiş, motorine yönelik indirim beklentisi ise gerçekleşmemişti. Peki, motorine indirim gelecek mi? Son olarak motorinle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Motorinle ilgili indirim beklentisini gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından paylaştı. Aydilek paylaşımında "Geçen hafta benzine 3 TL 54 kuruş indirim yapıldı, motorine indirim sınırdan döndü. Bu hafta sıra motorine geldi. Sektörden güvenilir kaynaklar: ''Motorine, perşembe ya da cuma indirim göründü. Küresel piyasalarda düşüş devam ederse indirim kesin gibi.''" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (17 KASIM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71.20 TL

Motorin: 95.20 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71.00 TL

Motorin: 95.10 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.20 TL

Motorin: 96.40 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72.40 TL

Motorin: 96.60 TL

LPG: 50.70 TL