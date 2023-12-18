Geçen sene asgari ücret ne zaman açıklandı? 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Asgari ücret toplantısı sonrası 2024 zammına ilişkin son dakika açıklaması yapılması bekleniyor. Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile işsizlik maaşı da dahil olmak üzere 65 yaş aylığı, staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar ve iş göremezlik ödeneği de artacak. İlk Toplantı 11 Aralık tarihinde yapılmıştı. Şimdi gözler bugün (18 Aralık 2023) gerçekleştirilen ikinci toplantıda. Birçok kişi internette "2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

GEÇEN SENE ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2023 yılında, 7 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının neticesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 asgari ücreti 22 Aralık 2022 tarihinde duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret 2024 ocak zammı için ilk toplantı 11 Aralık Pazartesi günü TİSK, TÜRK-İŞ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirildi ve bahsi geçen görüşmede 'rakam' dile getirilmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek." ifadelerini kullanmıştı. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşların gözü bugün gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısına çevrildi. İlk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Asgari ücrette olası zam oranlarına göre senaryoları ise şöyle:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15.392 TL, yüzde 40’lık zamda 15.962 TL, yüzde 45’lik zamda 16.532 TL, Yüzde 50’lik zamda 17.103 TL, yüzde 55’lik zamda ise 17.673 TL.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi. Böylece 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66, refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, memur toplu sözleşme zammı yüzde 15, 5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayının enflasyonu 0 çıksa dahi emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücrette de en az memura yapılacak zam oranında artış beklenirken halihazırda brüt 13.414,50 TL ve net 11.402,32 TL olan asgari ücretin yeni zamla birlikte brüt 19.451,02 ve net 16.533,36 TL olması ihtimalleri konuşuluyor.

2024 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HANGİ TARİHTE?

Asgari ücret 31 Aralık tarihinden önce açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada "Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni asgari ücret tutarının belli olması ile beraber birçok ödeme ve gelir kalemi değişecek.

İşte asgari ücret zamı ile değişecek kalemler:

İşsizlik maaşı

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

Askerlik ve doğum borçlanması

Yurt dışı borçlanması

İhya tutarı ve isteğe bağlı sigorta primi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı

Rapor parası ve iş görmezlik ödeneği

Kısa çalışma ve yarı zamanlı çalışma ödeneği

Stajyer ücreti

ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM!

Asgari ücret zammı ocak ayı itibarıyla geçrli olacak ve bir zam yapılacak. 2024 Ocak zammı sonrası asgari ücret için Temmuz ayında yeniden görüşmeler yapılması beklenmiyor.

İŞVEREN DESTEĞİ OLACAK MI?

Asgari ücret konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "İşveren desteği ile ilgili bir çalışma olur mu?" sorusuna yaptığı açıklamada "Bu konuların hepsini değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret Ocak ayında yüzde 54,7 artışla 8.506 TL'ye yükselmişti. Temmuz zammı ile yüzde 34 artışla net 11.402 TL'ye yükselen asgari ücret 2024 Ocak zammı ile yeniden artış gösterecek. Staj ücreti, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, kıdem, ihbar, iş göremezlik ödeneği ve 65 yaş aylığı gibi diğer kalemlere de yön verecek olan asgari ücrete 2024 yılı için tek zam yapılması planlanıyor.





