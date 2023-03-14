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Gelir İdare Başkanlığı’ndan Varlık Barışı uyarısı: 31 Mart son gün

14.03.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt içi ve dışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için son başvuru tarihi yaklaşıyor. Buna göre düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin 31 Mart'a kadar başvuruda bulunulması önem taşıyor. Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu aranmazken düzenlemeden herkes yararlanabiliyor. İşte detaylar…

Gelir İdare Başkanlığı’ndan Varlık Barışı uyarısı: 31 Mart son gün

Gerçek ve tüzel kişilerin, Varlık Barışı'ndan yararlanmak için yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıklarına ilişkin söz konusu tarihe kadar bildirim ya da beyanda bulunması gerekiyor. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı son tarihe ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, 31 Mart tarihinin Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanmak için son gün olduğu kaydedildi.

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Yapılan düzenlemeyle gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defter kayıtlarına alınmasına imkan tanındı. Bu kapsamda, yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymetler, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek kanuni defter kayıtlarına alınması, yurt içinde bulunan bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesi imkanı da getirildi.

VATANDAŞLIK ŞARTI ARANMIYOR

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu aranmazken düzenlemeden herkes yararlanabiliyor. Banka ve aracı kurumlara bildirilen yurt dışındaki varlıkların değeri üzerinden, 31 Mart'a kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında hesaplanacak vergi, bildirim esnasında banka ve aracı kurumlara peşin ödenecek.
Bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde vergi yüzde sıfır olarak uygulanacak ve peşin ödenmiş vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecek. Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

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VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Beyan edilerek işletme kayıtlarına alınacak taşınmazların işletmeye devrine ilişkin tapuda yapılacak işlemlerden harç alınmayacak. Ayrıca, taşınmazların işletmeye devri, elden çıkarma sayılmayacak ve değer artış kazancı hesaplanmayacak. Bildirilen veya beyan edilen varlıklara isabet eden tutarlara ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

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Varlık Barışı

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