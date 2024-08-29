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Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu... Vergi beyannamelerinin teslim süresi uzatıldı!

29.08.2024 16:35
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerine ilişkin verilen sürenin tarihinin uzatıldığını açıkladı. GİB'in internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 13 Eylül'ün sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu... Vergi beyannamelerinin teslim süresi uzatıldı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığını internet sitesinden duyurdu.

Başkanlık yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilen talepler nedeniyle 6 Eylül gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 ikinci geçici vergi dönemine (nisan-mayıs-haziran) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 13 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

MÜKELLEFLERİ DE KAPSAYACAK

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 6 Eylül günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

Süre uzatımında geçen yıl cirosu toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmamasına yönelik düzenlemeler de dikkate alındı.

Daha önce 19 Ağustos'a kadar verilmesi gereken vergi beyannamelerinin süresi son olarak 6 Eylül Cuma'ya kadar uzatılmıştı.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Beyanname vergi gelir idaresi başkanlığı
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