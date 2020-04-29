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Gelir vergisi beyannamesi verme süresi yarın doluyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Gelir vergisi mükelleflerinin 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ilk taksitini yarın gün sonuna, ikinci taksitini 4 Ağustos'a kadar ödemesi gerekiyor

Gelir vergisi beyannamesi verme süresi yarın doluyor

Mükelleflerin 2019 yılında elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermesi gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için beyanname dönemi sona eriyor.

Mükellefler, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderecek. 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 30 Nisan'a uzatılmıştı.

Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler, beyannamelerini Hazır Beyan Sistemi üzerinden 7 gün 24 saat düzenleyebiliyor.

Geçen yıl elde edilen kazançlara ilişkin verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödeniyor. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte yarın gün sonuna, ikinci taksitin 4 Ağustos'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi ödemeleri, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartlarıyla 02.00-23.45 saatlerinde ödenebiliyor.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret alan ve birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 2019 yılı için 40 bin lirayı aşan mükelleflerin, söz konusu ücret gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesi gerekiyor.

Geçen yıl elde ettiği mesken kira geliri 5 bin 400 liranın üzerinde olanların da beyanname vermesi şartı bulunuyor. Yıllık kira geliri bu değerin altında kalan mükelleflerde bu zorunluluk yok. İş yeri kira gelirlerinde tevkifata tabi olup brüt tutarı 40 bin lirayı aşanların beyanname vermesi isteniyor. Menkul sermaye iratlarının 40 bin lirayı aşması durumunda beyan edilmesi zorunluluk arz ediyor ancak kar payı gelirlerinin yarısı gelir vergisinden istisna olurken, kalan yarısının tutarının 40 bin liranın altında kalması halinde beyanname şartı bulunmuyor. Menkul sermaye iratlarının vergi kesintisine ve istisnaya tabi olmaması durumunda ise 2 bin 200 liralık sınırı aşması halinde beyanname verilmesi gerekiyor.

Mal ve hakların 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançları da 14 bin 800 liralık istisna sınırını aşması durumunda beyan ediliyor.

65 YAŞ ÜZERİNE MUAFİYET

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle nedeniyle sokağa çıkamayan mükellefler, kısıtlama bittikten sonra 15 gün içinde beyanname verecek." dedi.

Aynı kapsamda 65 yaş üzeri mali müşavirlerin de olduğunu, uygulamanın bu süreçte 65 yaşına yeni giren mükellefleri de kapsadığını belirten Öz, özellikle kira geliri elde eden 65 yaş üzeri çok sayıda mükellef olabileceğini söyledi. Öz, bu mükellefler için de beyannamelerin kısıtlama sonuna kadar ertelendiğini dile getirdi.

Mükelleflerin beyannamelerini ve ödeme işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmesi çağrısında bulunan Öz, 50 bin liraya kadar olan vergilerin de İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebileceğini bildirdi.

KAYNAK:AA

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gelir vergisi, beyanname,

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