GENÇ KART BAŞVURU: 18 yaşına girenler için genç kart başvurusu nereden yapılır, nasıl alınır? Müze, sinema tiyatro...

Genç kart başvurularının nereden ve nasıl yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Genç kart 18 yaşına giren gençler için 1 yıl süreyle geçerli olacak. Genç kart ile müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli yararlanılabilecek.

GENÇ KART NEDİR?

Genç kart konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"GENÇ KART İLE MÜZE, SİNEMA, TİYATRO..."

Genç kart ile ilgili detayları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."

GENÇ KART BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolduran gençler tarafından kullanılabilecek.

Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

Genç Kart başvuru detaylarının ise önümüzdeki günlerde yapılacak açıklama ile netleşmesi bekleniyor.





