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Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aktif iş gücü programları kapsamında belirli alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı.

Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!
Cansu Çamcı

Mardin'de düzenlenen “Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı”na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik yeni destek paketini duyurdu.

YÜZDE 50'YE KADAR ARTIRILACAK

İklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekânın iş gücü piyasalarında önemli değişimlere yol açtığını belirten Işıkhan, 2027 yılından itibaren belirli alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi meslek alanlarında istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, 2027 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

Gençlere cep harçlığı desteği yüzde 50 ye kadar çıkacak! 1

Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımlarında cep harçlığının yüzde 30 artırıldığını hatırlatan Işıkhan, yeni düzenlemeyle desteğin kapsamının genişletileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının iş başı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 arttırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız."

Gençlere cep harçlığı desteği yüzde 50 ye kadar çıkacak! 2
Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin temel hedeflerine değinen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASIL MESELE İNSANIN BU DÖNÜŞÜMDE NEREDE DURACAĞIDIR"

“Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedeflemekteyiz. İnsanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın gerçek anlamda başarılı olamaz.”

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destek genç Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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