Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı burada

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Hayatta her şey her zaman planladığınız gibi gitmez. Bazen hesapta olmayan harcamalar kapınızı çalıverir. Yeni bir araç almak üzereyken çok küçük bir bütçe açığınız olabilir, beklenmedik bir sağlık masrafı çıkabilir ya da uzun süredir ödemeyi planladığınız borçlarınızı kapatmak için ekstra kaynağa ihtiyacınız olabilir. Böyle durumlarda çoğu kişi taşıt kredisi, borç kapatma kredisi, faizsiz masrafsız kredi gibi çözümlere yönelse de çok daha avantajlı alternatifler de mevcut. Yapı Kredi'nin ilk kez müşterisi olacaklara sunduğu 20 bin TL nakit avans fırsatı onlardan biri! Bu kampanyayı diğer tüm kampanyalardan ayıran en önemli özellik geri ödemesi olmaması! Yapı Kredi'nin belirli şartları sağlayan kullanıcılara ödül olarak verdiği bu fırsattan yararlanmaya karar verirseniz bankaya gitmenize de gerek yok, tüm işlemler kolayca mobil bankacılık adımlarıyla hallediliyor. İşte detaylar…

Geri ödeme yok, kolayca başvuruluyor!

Acil nakit ihtiyacınız mı var? Bunun için artık uzun banka kuyruklarında bekleyip, karmaşık kredi işlemleri ile uğraşmanıza gerek yok! Geri ödemesiz 20.000 TL nakit avans, birkaç basit adımla cebinizde. Üstelik tüm başvuru sürecini telefonunuzdan kolayca tamamlayabilirsiniz.

Peki, geri ödemesiz nakit avans fırsatından nasıl yararlanabilirsiniz? İlk olarak, Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirerek yeni müşteri olmalısınız. Kayıt sürecinde "Yapı Kredi Müşterisi Ol" menüsüne tıklayıp "AVANS20BIN" kodunu girmeyi unutmayın. Ardından, görüntülü işlem asistanı aracılığıyla kimlik doğrulamanızı yaparak hesabınızı oluşturabilir, dilediğiniz yerden, 08.00-01.00 saatleri arasında başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamayı hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Geri ödemesiz 20 bin TL nakit avansınızı almak için tamamlamanız gereken son iki adım:

Kredi kartı başvurunuzu yapıp onay almak

35.000 TL İhtiyaç Kredisi başvurusunda bulunmak

Bu adımları tamamladıktan sonra geri ödemesiz 20 bin TL nakit avans, kredi kartınıza tanımlanacak ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Kampanyaya başvuru ve katılım koşulları

Kampanyadan 1-31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi Mobil'i indirip "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımından ilerleyerek ve bu adımda bulunan referans kodu alanına “AVANS20BIN” kampanya kodunu girerek Yapı Kredi’ye ilk defa müşteri olanlar yararlanabilecek.

Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin, başvurusu Yapı Kredi tarafından değerlendirildikten sonra onaylanması ve kartının kullanıma açılması durumunda kişiler kampanyadan yararlanabilecek.

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra 31 Mart 2025 tarihine kadar en az 35.000 TL tutarında Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanılması ve ödülün yatırılabilmesi için bu tarihe kadar kredi kartının açılması gerekmektedir.

Yapı Kredi müşterisi olduktan sonra kredi kartı onaylanan müşteriler Yapı Kredi Mobil üzerinden Kredi Kartlarım menüsü altındaki (+) butonuna basarak “Dijital Kart Tanımlama” seçeneği ile ya da kart seçimi yaptıktan sonra Daha Fazlası > Dijital Kart İşlemleri adımlarını izleyerek kurye sürecini beklemeden dijital kart oluşturabilir ve kampanyadan yararlanabilir.

20.000 TL ödül tutarı müşterinin yeni açtığı kredi kartına artı bakiye olarak yüklenecektir.

Birden fazla kez bireysel ihtiyaç kredisi kullanılması durumunda sadece bir tanesi için ödül kazanılacaktır.

Ödüllendirme yapılabilmesi için ödüllendirme tarihinde müşterinin en az 1 adet kullanıma açık kredi kartı veya banka kartının olması gerekmektedir.

Karta artı bakiye yüklemesi, 7 Nisan 2025’a kadar yapılacaktır. Karta yansıması 2 iş gününe kadar sürebilir.

Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir ve en fazla 20.000 TL ödül kazanılabilir.

AVANS20BIN koduyla ilk kez müşteri olan kişilere 100 TL değerinde Worldpuan yüklemesi açık kredi kartına 7 iş günü içerisinde yapılacaktır.

Kredi başvuruları, Yapı Kredi Bankası'nın kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilmekte olup uygun bulunması durumunda kullandırım yapılır. Kredi başvuruları değerlendirirken KKB skoru, gelir bilgisi, demografik özellikler ve borçluluk durumu gibi kriterler dikkate alınır. Faiz oranları; müşteri profili, kredi tutarı ve vadesine göre değişiklik gösterebilir. Başvurular olumsuz sonuçlanabilir veya talep edilenin altında bir limit ile onaylanabilir.

Kampanya, başka indirim ve kampanyalarla birleştirilemez.

Yapı Kredi kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

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