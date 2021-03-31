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GİB'den son dakika açıklaması: Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 13:32 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı vergi dairelerinin bugün akşam 21.00'e kadar açık olacağını belirtti. Karar, yıllık gelir vergisinin ilk taksiti ile yapılandırma düzenlemesinin ikinci taksitinin son ödeme günü olması nedeniyle alındı.

GİB'den son dakika açıklaması: Vergi daireleri bugün saat 21.00'e kadar açık kalacak

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 16'ncı ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların ikinci taksitinin ödeme süreleri ile 2020 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin birinci taksitinin ödeme sürelerinin bugün sonra erdiği anımsatıldı.

VERGİ DAİRELERİ 21.00'DE KAPANACAK

Bu kapsamda mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla bugün saat 21.00'e kadar tüm vergi dairelerinin açık bulundurulacağı kaydedilen açıklamada, "Vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve en son mükellefin işlemleri bitinceye kadar sokağa çıkma kısıtlamaları da dikkate alınarak vergi daireleri açık bulundurulacak." ifadelerine yer verildi.

(AA)

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