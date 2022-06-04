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Gıda fiyatlarını düşürecek adımda sona gelindi! Hal yasası için detaylar netleşti...

04.06.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda fiyatlarını aşağı çekecek ‘hal yasası’nda yasada sona gelindi. Böylece tasarıda yer alacak maddeler de netleşmeye başladı. Vatandaşın ucuz meyve ve sebzeye ulaşmasını kolaylaştıracak yasada hal esnafının birbirine ürün satması önlenecek. Çürüme ve bozulmaya karşı soğuk zincir taşımacılığı desteklenecek ve aracılar azalacak. İşte hal yasasına ilişkin son dakika haberinin detayları...

Gıda fiyatlarını düşürecek adımda sona gelindi! Hal yasası için detaylar netleşti...

Mayıs ayı için enflasyon verisi yüzde 73,50 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar arasında gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 91,63 oldu. Yükselen enflasyona fırsatçılar da eklenince gıdadaki fiyat artışları daha da yukarı çıktı. Gıdadaki fahiş fiyatlarının önlenmesi için çalışmaların gündeme gelmesi ile birlikte, iki yıldan fazla süredir üzerinde çalışılan Hal Yasası için sona gelindiği öğrenildi.

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Yeni yasa ile fiyat artışlarına karşı üretimden satışa maliyetleri azaltacak bir dizi tedbir öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı ile AK Parti kurmayları arasında yapılan son toplantılarda, sebze ve meyvelerin ticaretine ilişkin köklü dönüşümlerin hayata geçirileceği Hal Yasası’yla fahiş fiyat artışları ve fırsatçılığın önüne geçecek adımlar masaya yatırıldı.

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YENİ HALLER AÇILACAK

Buna göre, öncelikle fiyatları etkileyen tekelleşmenin ortadan kaldırılması planlanıyor. Bu kapsamda, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yeni hallerin açılması sağlanacak. Belediyeler bunu sağlayamazsa Ticaret Bakanlığı devreye girecek.

DAHA FAZLA TEKNOLOJİ

Hallerin modernizasyonu sağlanarak forklift kullanımının yaygınlaştırılması gibi teknolojiden daha fazla yararlanılması sağlanacak. Bununla maliyetlerin daha da azaltılması hedefleniyor. Ürünün tarladan raflara kadar takibini yapacak bir sistem oluşturulacak.

SOĞUK ZİNCİR İÇİN DESTEK

Yeni düzenlemeler ile sebze ve meyvedeki çürüme ve bozulma ile oluşan israfın asgari seviyeye çekilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da soğuk zincir taşımacılığına destek verilmesi, kamyonların ‘frigo’ya dönüştürülmesi gündemde. Soğuk zincir ile tarladan sofraya kadar oluşan yüzde 30-35'lik ürün kaybı önlenecek.

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HAL İÇİ SATIŞA YASAK

Fiyatların artmasına neden olan etkinlerden birinin de hal esnafının birbirine ürün satması olduğu değerlendiriliyor. Ürünlerin el değiştirmesinin fiyat artışını da beraberinde getirdiği belirtilirken, bunun önlenmesine yönelik bir adım atılabileceğine dikkat çekiliyor.

ÜRETİCİ ÜRÜN GETİREBİLECEK

Ürün fiyatlarının belirlenmesindeki en önemli bir diğer kriter, nakliye ve komisyon ücretleri. Bu kapsamda, üretici birliklerini ürünleri doğrudan hallere taşımasına olanak sağlayacak şekilde güçlendirecek bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi. Böylelikle aracılar daha da azalacağı ve maliyet düşeceği için gıda fiyatlarının da düşeceği öngörülüyor. (YENİŞAFAK)


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