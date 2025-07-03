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'Gıdadan eğitime, ulaştırmaya...' Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'Başladı ve devam edecek'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşullarının yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacağını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek." ifadesini kullandı.

'Gıdadan eğitime, ulaştırmaya...' Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'Başladı ve devam edecek'

TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunun haziran ayında yıllık yüzde 35,05; aylık yüzde 1,37 olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Gıdadan eğitime, ulaştırmaya... Bakan Şimşek ten enflasyon mesajı! Başladı ve devam edecek 1

Haziranda aylık enflasyonun, jeopolitik gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatlarına rağmen yüzde 1,37 gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, dezenflasyonun devam ettiği haziranda yıllık enflasyonun yüzde 35'e gerilediğini aktardı.

Gıdadan eğitime, ulaştırmaya... Bakan Şimşek ten enflasyon mesajı! Başladı ve devam edecek 2

"BELİRGİN YAVAŞLAMA BAŞLADI VE BU EĞİLİM DEVAM EDECEK"

Şimşek, ataletin yüksek olduğu hizmetler sektöründe de yıllık enflasyon üç yılın ardından yüzde 50'ye indiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dezenflasyon sürecindeki kararlılığımız hem gerçekleşme verilerinde hem de beklentilerde belirginleşti. Son dönemde gerileyen emtia fiyatları, finansal piyasalarda azalan oynaklık, iyileşen enflasyon beklentileri ve destekleyici talep koşulları yılın ikinci yarısında enflasyondaki düşüşün sürmesine katkı sağlayacak. Vatandaşlarımız müsterih olsun, gıda ve dayanıklı tüketim ürünlerinden eğitime, ulaştırmadan diğer birçok sektöre kadar enflasyonda belirgin yavaşlama başladı ve bu eğilim devam edecek."

Gıdadan eğitime, ulaştırmaya... Bakan Şimşek ten enflasyon mesajı! Başladı ve devam edecek 3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
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