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GIPTA HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? GIPTA halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Talep toplama başladı!

06.09.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıpta halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. GIPTA hisse kodu ile piyasa yer alan firmanın halka arz büyüklüğü 836 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 30,30 olarak açıklandı. Peki, Gıpta halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? GIPTA halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı?

GIPTA HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? GIPTA halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Talep toplama başladı!

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri için bugün itibarıyla başladı. SPK, halka arz ayrıntılarını paylaştı. Gıpta halka arz hisse kodu ise GIPTA olarak açıklandı. Konuya dair detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz...

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GIPTA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Gıpta'nın halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 30,30 olarak belirlendi. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak.

Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 836 milyon TL olması bekleniyor.

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GIPTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6 Eylül itibarıyla başladı.

Talep toplama işlemi 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.

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GIPTA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Gıpta hisse fiyatı 20,90 TL olarak duyuruldu.

Gıpta halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

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GIPTA HİSSE KODU NEDİR?

Gıpta hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.

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