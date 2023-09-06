GIPTA HALKA ARZ kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? GIPTA halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? Talep toplama başladı!

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri için bugün itibarıyla başladı. SPK, halka arz ayrıntılarını paylaştı. Gıpta halka arz hisse kodu ise GIPTA olarak açıklandı. Konuya dair detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz...
Gıpta'nın halka arz sonrası açıklık oranı yüzde 30,30 olarak belirlendi. Toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak.
Payların tamamının satışının ardından halka arz büyüklüğünün yaklaşık 836 milyon TL olması bekleniyor.
Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6 Eylül itibarıyla başladı.
Talep toplama işlemi 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.
Gıpta hisse fiyatı 20,90 TL olarak duyuruldu.
Gıpta halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.
Gıpta hisse kodu GIPTA olarak açıklandı.